झारखंड कांग्रेस ने एसआईआर मतदाता गणना प्रक्रिया के लिए 15 दिन की समय सीमा बढ़ाने की मांग की

रांची, 10 जुलाई (आईएएनएस)। कांग्रेस की झारखंड इकाई ने शहरी विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर मतदाता गणना प्रक्रिया में धीमी प्रगति की बात कही। कांग्रेस ने मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के तहत गणना प्रपत्र जमा करने की समय सीमा 15 दिन बढ़ाने का चुनाव आयोग से आग्रह किया है।

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राज्य कांग्रेस महासचिव सूर्यकांत शुक्ला, राज्य महासचिव और मीडिया विभाग समन्वयक लाल किशोर नाथ शाहदेव और सोशल मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष संजय कुमार के नेतृत्व में एक पार्टी प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन कार्यालय पहुंचा और चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के. रवि कुमार की अनुपस्थिति में, ज्ञापन अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुबोध कुमार को सौंपा गया।

ज्ञापन में कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि वर्तमान समय सीमा में कोई बदलाव नहीं होता है, तो बड़ी संख्या में पात्र मतदाता मतदाता सूची से छूट सकते हैं।

पार्टी के अनुसार, यह ज्ञापन झारखंड कांग्रेस प्रभारी के. राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देश पर प्रस्तुत किया गया था।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 30 जून से 29 जुलाई तक चलाए जा रहे एसआईआर अभियान के तहत मतदाताओं को जनगणना प्रपत्रों का वितरण और उनका डिजिटलीकरण अपेक्षा से धीमी गति से हो रहा है।

उन्होंने दावा किया कि रांची विधानसभा क्षेत्र में अब तक केवल 4.14 प्रतिशत, हटिया में 8.48 प्रतिशत, धनबाद में 4.78 प्रतिशत, झरिया में 5.96 प्रतिशत और बोकारो में 11.56 प्रतिशत मतदाताओं का ही डिजिटलीकरण हो पाया है।

पार्टी ने प्रपत्र वितरण और डिजिटलीकरण की धीमी गति पर चिंता व्यक्त की, विशेष रूप से घनी आबादी वाले विधानसभा क्षेत्रों में।

पार्टी ने तर्क दिया कि यदि यह प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हो जाती है, तो कई पात्र मतदाता अपने प्रपत्र जमा नहीं कर पाएंगे और परिणामस्वरूप मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं।

कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मतगणना चरण की अंतिम तिथि 29 जुलाई से बढ़ाकर 13 अगस्त करने का अनुरोध किया है।

पार्टी के अनुसार, अतिरिक्त 15 दिन शेष सभी पात्र मतदाताओं के पंजीकरण को सुनिश्चित करने और एक व्यापक एवं निष्पक्ष मतदाता सूची तैयार करने के प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होंगे।

--आईएएनएस

एमएस/