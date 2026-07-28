झारखंड के गुमला में पुल से नीचे गिरी बाइक, दो युवकों की मौत, एक ने कूदकर बचाई जान

गुमला, 28 जुलाई (आईएएनएस)। झारखंड के गुमला जिले में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक समय रहते बाइक से छलांग लगाने के कारण बच गया। हादसा सदर थाना क्षेत्र के खरका पुल के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गई। मृतकों की पहचान बड़काडीह गांव निवासी 25 वर्षीय मंगरा उरांव और 24 वर्षीय चरकू उरांव के रूप में हुई है। हादसे में घायल सूरज उरांव को मामूली चोटें आई हैं और उसका इलाज सदर अस्पताल में किया गया।

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जानकारी के अनुसार, तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर बड़काडीह की ओर जा रहे थे। रास्ते में मंगरा उरांव ने मछली खाने की इच्छा जताई, जिसके बाद तीनों खरका पुल की ओर मछली खरीदने के लिए निकल गए। खरका पुल के पास पहुंचते ही तेज गति से चल रही बाइक अनियंत्रित हो गई और पुल से नीचे जा गिरी। बाइक पर सवार सूरज उरांव ने स्थिति भांपते हुए छलांग लगा दी, जिससे उसकी जान बच गई। वहीं मंगरा उरांव और चरकू उरांव बाइक के साथ नीचे गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए।

स्थानीय लोगों ने तीनों को सदर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद मंगरा उरांव और चरकू उरांव को मृत घोषित कर दिया, जबकि सूरज उरांव का प्राथमिक उपचार किया गया।

घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और बाइक का अनियंत्रित होना हादसे की वजह माना जा रहा है। यह भी सामने आया है कि दुर्घटना के समय तीनों युवकों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था।

पुलिस के अनुसार, दोनों युवकों के सिर में गंभीर चोटें आई थीं, जो उनकी मौत का प्रमुख कारण बनीं।

--आईएएनएस

एसएनसी/डीकेपी