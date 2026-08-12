झारखंड : ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कांग्रेस के चारों मंत्री- भाजपा ने छात्र आंदोलन की आड़ में उपद्रव की साजिश रची, मंशा सफल नहीं होने देंगे

रांची, 12 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच कांग्रेस कोटे के चार मंत्रियों ने बुधवार को भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने संयुक्त प्रेस वार्ता में दावा किया कि भाजपा छात्रों के आंदोलन के बहाने राजनीतिक रोटी सेंकने की कोशिश कर रही है।

मंत्रियों ने कहा कि गड़बड़ी और उपद्रव फैलाने की साजिश के तहत भाजपा ने विधानसभा के समक्ष किए गए प्रदर्शन में दूसरे राज्यों से लोगों को बुलाया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार 10 अगस्त को विधानसभा में छात्रों के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार थी। उनके मुताबिक, विपक्षी भाजपा ने सदन में चर्चा करने के बजाय मुख्यमंत्री आवास के घेराव का रास्ता चुना।

उन्होंने दावा किया कि बिहार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ से भाजपा कार्यकर्ताओं को बुलाकर आंदोलन को उग्र करने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद सरकार और प्रशासन ने संयम बरता। किशोर ने दावा किया कि विधानसभा के गेट तक आंदोलनकारियों का पहुंचना संसदीय व्यवस्था के लिए गंभीर विषय है। उन्होंने पूरे घटनाक्रम की उच्चस्तरीय जांच की मांग की।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि वह देर रात बिना सुरक्षा के सदर अस्पताल पहुंचे और भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से मुलाकात की। उन्होंने दावा किया कि छात्र नेता ने भी स्वीकार किया है कि कुछ लोग आंदोलन को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अंसारी ने कहा कि सरकार छात्रों की करीब 95 प्रतिशत मांगों को स्वीकार कर चुकी है और बाकी मुद्दों पर भी बातचीत का रास्ता खुला है।

ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि आंदोलन के दौरान किसी छात्र को चोट पहुंची है तो सरकार इसके लिए दुखी है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के साथ बातचीत के जरिए समाधान चाहती है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2015 से अब तक राज्य में 152 पेपर लीक के मामले सामने आए, लेकिन किसी एक मामले में भी दोषी को सजा नहीं मिली।

उनके अनुसार, सरकार की कार्रवाई के बाद भाजपा जांच की दिशा को भटकाने का प्रयास कर रही है।

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू से अपने आरोपों के लिए माफी मांगने की मांग की। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर भाजपा की ओर से लगाए गए आरोपों को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आंदोलन के दौरान तय नियमों के तहत स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया।

मंत्रियों ने कहा कि सरकार जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़े मामलों में निष्पक्ष जांच और परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए गंभीर है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार बातचीत के जरिए समाधान चाहती है और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक टकराव का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए।

--आईएएनएस

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