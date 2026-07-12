झारखंडः हजारीबाग में सड़क हादसे के बाद एनटीपीसी का कोयला परिवहन ठप, मुआवजे एवं नौकरी की मांग पर ग्रामीणों का प्रदर्शन

हजारीबाग, 12 जुलाई (आईएएनएस)। हजारीबाग जिले के बड़कागांव क्षेत्र में एनटीपीसी के कोयला परिवहन मार्ग पर हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। रविवार को बड़ी संख्या में लोगों ने 13 माइल के समीप परिवहन मार्ग जाम कर दिया, जिससे एनटीपीसी की कोयला ढुलाई पूरी तरह ठप हो गई।

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सड़क के दोनों ओर कोयला लदे हाईवा समेत अन्य वाहनों की लंबी कतार लग गई। समाचार लिखे जाने तक प्रशासन और ग्रामीणों के बीच वार्ता जारी थी। मृतक की पहचान चेपाकला पंचायत निवासी नरेश कुमार महतो के रूप में हुई है।

पुलिस के मुताबिक, वह लोहा पुल के समीप कोयला लदे एक हाईवा की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। नरेश अपने पीछे पत्नी और दो छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं। हादसे के विरोध में मृतक के परिजन और ग्रामीण शनिवार देर रात से ही सड़क पर उतर आए। रविवार को प्रदर्शन और तेज हो गया तथा ग्रामीणों ने कोयला परिवहन पूरी तरह रोक दिया।

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस मार्ग पर तेज रफ्तार और भारी संख्या में चलने वाले हाईवा वाहनों के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा लगातार खतरे में बनी हुई है।

चेपाकला पंचायत के मुखिया अनिकेत कुमार नायक के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने मृतक के आश्रित परिवार को 15 लाख रुपये मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी तथा दुर्घटना के लिए जिम्मेदार चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं मिलता, तब तक कोयला ढुलाई शुरू नहीं होने दी जाएगी।

घटना की सूचना मिलने पर बड़कागांव के अंचलाधिकारी मनोज कुमार, थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह और डाड़ीकला ओपी प्रभारी सागेन मुर्मू पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों और परिजनों से बातचीत कर जाम हटाने का प्रयास किया, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी।

इस बीच बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद भी घटनास्थल पहुंचीं और मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। हालांकि, उनके लौटने के बाद भी ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि परिवहन मार्ग पर प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा तथा रोजगार नहीं मिला तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

--आईएएनएस

एसएनसी/एएसएच