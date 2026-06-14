झारखंड: घाघीडीह सेंट्रल जेल का वीडियो वायरल, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

जमशेदपुर, 14 जून (आईएएनएस)। झारखंड के घाघीडीह सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद एक महिला ने जेल परिसर के अंदर स्मार्टफोन ले जाकर बंद अपराधियों का वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है।

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वायरल वीडियो में गोलमुरी क्षेत्र के बदमाश विक्की कुंडी, अमन शेखर, बलराम सिंह उर्फ छोटू और विनीत सिंह जेल के अंदर नजर आ रहे हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में गैंगस्टर संस्कृति को बढ़ावा देने वाले गाने भी सुनाई दे रहे हैं, जिससे जेल की निगरानी व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए।

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वीडियो निशांत सिंह नामक सोशल मीडिया अकाउंट से साझा किया गया था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि निशांत सिंह जेल में बंद बलराम सिंह का भाई है। इसके बाद जेल प्रशासन ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार वीडियो में दिखाई देने वाले सभी आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इन पर गोलमुरी क्षेत्र में व्यवसायी राजकुमार साह से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और एक ही रात में दो अलग-अलग स्थानों पर फायरिंग करने के आरोप हैं। विक्की कुंडी और अमन शेखर के खिलाफ करीब 12 मामले दर्ज हैं, जिनमें कोर्ट गेट फायरिंग और सिदगोड़ा में अक्षय सिंह पर हमले जैसी घटनाएं शामिल हैं।

वीडियो वायरल होने के बाद जेल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली गई। जांच में सामने आया कि एक महिला मुलाकाती ने ही जेल के अंदर यह वीडियो रिकॉर्ड किया था। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं यह मामला आपसी गैंगवार या वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ा तो नहीं है।

कन्हैया यादव हत्याकांड में जेल में बंद रजा आलम और विक्की कुंडी गुट के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। जेल प्रशासन की शिकायत पर परसुडीह थाना में रजा आलम की मां, निशांत सिंह और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है।

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी