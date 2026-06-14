झारखंड: गिरिडीह में युवक का शव फंदे से लटका मिला, जांच में जुटी पुलिस

गिरिडीह, 15 जून (आईएएनएस)। झारखंड के गिरिडीह जिले में रविवार को युवक का शव किराए के मकान में फंदे से लटका हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना पचम्बा थाना क्षेत्र के बोरो हवाई अड्डा के समीप की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

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मृतक की पहचान सीहोडीह निवासी 28 वर्षीय पंकज कुमार के रूप में हुई है। वह अपनी पत्नी और एक छोटे बच्चे के साथ किराए के मकान में रहता था। उसका शव कमरे के भीतर फंदे से लटका मिला।

घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए, जबकि परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। स्थानीय लोगों के अनुसार पंकज ने करीब पांच वर्ष पहले प्रेम विवाह किया था। दोनों का एक बच्चा भी है।

घटना के बाद मृतक के परिजनों ने दांपत्य जीवन में चल रहे विवादों का हवाला देते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मृतक की मां का आरोप है कि पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। उन्होंने कुछ आशंकाएं भी जताई हैं, हालांकि पुलिस ने कहा है कि फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।

परिजनों का दावा है कि घटना से पहले भी दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। सूचना मिलने पर पचम्बा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक जांच-पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की है।

पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है, लेकिन मौत के कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

एसएनसी/डीकेपी