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झारखंड: एनआईए ने अवैध विस्फोटक मामले में की छापेमारी, 2 लोग गिरफ्तार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 23, 2026, 05:10 PM
झारखंड: एनआईए ने अवैध विस्फोटक मामले में की छापेमारी, 2 लोग गिरफ्तार

नई दिल्ली, 23 जुलाई (आईएएनएस)। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को झारखंड के कोडरमा जिले में छापेमारी के दौरान डेटोनेटर और अन्य आपत्तिजनक सामान जब्त करने के बाद दो लोगों को गिरफ्तार किया।

साल्टोरा इलाके में 2024 में हुए मोटरसाइकिल धमाके के सिलसिले में चार जगहों पर की गई छापेमारी के बाद एनआईए की टीमों ने आरोपी महेश मेहता और शंकर यादव को गिरफ्तार किया। ये दोनों विस्फोटक गैर-कानूनी तरीके से रखने और उन्हें दूसरे आरोपियों तक पहुंचाने की आपराधिक साजिश में सक्रिय रूप से शामिल पाए गए, जिससे जान-माल को खतरा पैदा हुआ था।

इस मामले में तीन अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। एनआईए ने यह मामला अक्टूबर 2024 में दर्ज किया था।

आज की छापेमारी के दौरान, कुल 1,662 गैर-कानूनी रूप से जमा किए गए नॉन-इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, पांच डिजिटल डिवाइस और 16 लाख रुपए नकद जब्त किए गए।

यह मामला एक धमाके से शुरू हुआ, जिसमें विस्फोटक पदार्थों की अवैध ढुलाई के दौरान एक आरोपी जॉयदेब मंडल उर्फ ​​बबलू मंडल की मौत हो गई थी। जांच के दौरान एनआईए ने बिना वैध लाइसेंस के गैर-कानूनी तरीके से हासिल किए गए विस्फोटकों को रखने और उनके ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी एक आपराधिक साजिश का पता लगाया था।

आतंकवाद-रोधी एजेंसी को एक गुप्त नेटवर्क का भी पता चला जो विस्फोटक रखने और उनके ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा था, साथ ही विस्फोटक को खतरनाक और गलत तरीके से हैंडल किया जा रहा था। एनआईए इन विस्फोटकों के स्रोत और उन्हें कहां पहुंचाया जाना था, इसका पता लगाने के लिए अपनी जांच जारी रखे हुए है।

--आईएएनएस

एमएस/