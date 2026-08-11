झारखंडः छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का प्रदर्शन, कहा-सरकार ने पार की जुल्म और बर्बरता की हदें

रांची, 11 अगस्त (आईएएनएस)। जेपीएससी आंदोलन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा रांची शहर में अलग-अलग जगहों पर कई विरोध प्रदर्शन कर रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राटू रोड पर प्रदर्शन किया और टायर जलाए। इस प्रदर्शन का नेतृत्व राज्य भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने किया।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, "झारखंड सरकार ने हमें हिरासत में लिया और हम सभी के साथ हिरासत में लिए गए लोगों जैसा बर्ताव किया। कल विधानसभा में मौजूद रहना हमारा अधिकार था। इसका साफ मतलब है कि पुलिस, प्रशासन और रांची जिले के डिप्टी कमिश्नर ने गलत तरीके से काम किया है। हम निश्चित रूप से सदन में यह मामला उठाएंगे।"

भाजपा विधायक राज सिन्हा ने कहा, "सरकार ने ज़ुल्म और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी हैं। जिस तरह से रात के अंधेरे में निहत्थे छात्र-छात्राओं को घेरकर बेरहमी से पीटा गया। वह भारत में एक अभूतपूर्व उदाहरण है। इसका मतलब है कि सरकार ने जान-बूझकर छात्रों को विधानसभा परिसर तक आने दिया।"

राज सिन्हा ने कहा, "उन्होंने उन आवाजों को भी दबाने की कोशिश की, जिन्हें विधानसभा में उठाया जाना चाहिए था। जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी ने आज सदन की कार्यवाही में बाधा डाली, वह एक अभूतपूर्व उदाहरण है। उन्हें डर है कि उनके गलत काम सामने आ जाएंगे। कल की घटना के बारे में बताऊं तो, हम सभी विपक्ष के नेता की बात सुनने के बाद सुबह वहां से निकल रहे थे। रास्ते में हमने मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की। उनका जन्मदिन था और हम उनसे मौजूदा हालात पर चर्चा भी करना चाहते थे, हालांकि हमें उनसे मिलने नहीं दिया गया, इसलिए हम वहीं बैठ गए। विरोध में बैठना भी आंदोलन का ही एक रूप है।"

भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा," देश विरोधी राहुल गांधी, परिवारवादी राहुल गांधी, वे बस नैरेटिव सेट करते हैं और अपने आकाओं के कहने पर पोस्ट करते हैं। अपने आकाओं के इशारे पर वे देश की स्थिर सरकार को अस्थिर करने का काम करते हैं और इसके लिए उन्हें पैसे मिलते हैं। यहां उनकी सरकार शामिल है और यहां से पैसे से भरे बड़े-बड़े बक्से दिल्ली भेजे जा रहे हैं तो राहुल गांधी यहां हो रही घटनाओं के बारे में क्यों बोलेंगे?"

भाजपा विधायक नीरा यादव ने कहा, "कल जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। हमारे छात्र पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। क्या आपने उन्हें कहीं भी कोई गड़बड़ी करते देखा? क्या आपने उन्हें अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते देखा? क्या आपने उन्हें किसी असंवैधानिक तरीके से विरोध करते देखा? कहीं नहीं। क्या आपने उन्हें कोई हंगामा करते देखा?"

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा, "आज का विरोध प्रदर्शन कल हमारे बच्चों और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज, वाटर कैनन के इस्तेमाल और गोलीबारी के खिलाफ है। सैकड़ों छात्र घायल हुए हैं और छात्र लापता हैं। इसके विरोध में भाजपा का हर कार्यकर्ता सुबह 6 बजे से ही सड़कों पर है और झारखंड बंद को सफल बनाने के लिए काम कर रहा है।"

भाजपा प्रवक्ता केके गुप्ता ने कहा, "झारखंड जल रहा है, क्योंकि यहां के प्रतिभाशाली युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। हेमंत सोरेन के इशारे पर योग्य उम्मीदवारों के लिए बनी नौकरियां बेची गई हैं। 2019 से जेपीएससी और जेएससी परीक्षाओं के साथ-साथ एक्साइज कॉन्स्टेबल परीक्षा में भी कथित तौर पर गड़बड़ी और भ्रष्टाचार हुआ है।"

राज्य भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशांक राज ने कहा, "छात्रों पर जिस तरह बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया है, वह निंदनीय है। इस लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आज बंद का आह्वान किया है। इस बंद के जरिए हमने छात्रों को अपना समर्थन दिया है और कहा है कि छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं किया जाना चाहिए।"

--आईएएनएस

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