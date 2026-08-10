झारखंडः बाबूलाल मरांडी ने आठ घंटे में 20 सोशल मीडिया पोस्ट किए, तीन बार फेसबुक लाइव, बोले- यह छात्रों की अगस्त क्रांति

रांची, 10 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड में जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी सोमवार को लगातार सरकार पर हमलावर रहे। शाम साढ़े चार बजे तक उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से करीब 20 पोस्ट किए और तीन बार फेसबुक लाइव के जरिए आंदोलन तथा सरकार की कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

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बाबूलाल मरांडी ने सुबह मुख्यमंत्री आवास के घेराव के दौरान खुद और भाजपा के कई विधायकों एवं नेताओं को हिरासत में लिए जाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि छात्र पिछले 15 दिनों से परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और भाजपा विधायक इसी मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे थे। उनके अनुसार, मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही उन्हें रोक दिया गया और बाद में खेलगांव स्थित कैंप जेल में डिटेन कर दिया गया।

उन्होंने सरकार पर ‘तानाशाही’ का आरोप लगाते हुए कहा कि छात्रों को न्याय दिलाने के लिए भाजपा का संघर्ष जारी रहेगा। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भी मरांडी ने कई पोस्ट किए। उन्होंने आरोप लगाया कि अपने हक और अधिकार की मांग कर रहे युवाओं पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं। उन्होंने कहा कि कई छात्र घायल हुए हैं और उनके शरीर पर चोट के निशान हैं। उन्होंने पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया।

मरांडी ने अपने पोस्ट में आंदोलन को ‘अगस्त क्रांति’ बताते हुए कहा कि छात्रों की मांगें नहीं माने जाने तक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी में कथित अनियमितताओं और नौकरी बेचे जाने के आरोपों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने सरकार पर आंदोलन को दबाने का आरोप लगाते हुए वाटर कैनन के इस्तेमाल का भी विरोध किया।

उन्होंने कहा कि बारिश के बीच छात्रों को धरना स्थल पर टेंट लगाने की अनुमति नहीं दी गई और बाद में प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि पानी की बौछार से छात्रों की आवाज दबने वाली नहीं है। भाजपा नेता ने कहा कि छात्रों का संघर्ष न्याय, हक और अधिकार के लिए है। उन्होंने सरकार से भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी की सीबीआई जांच कराने की मांग दोहराई और कहा कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

--आईएएनएस

एसएनसी/डीकेपी