ज्योतिरादित्य सिंधिया और राम मोहन नायडू कैबिनेट बैठक में कारपूल से पहुंचे, फ्यूल सेविंग पर जोर

नई दिल्ली, 10 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू मंगलवार को कैबिनेट बैठक में एक ही वाहन से पहुंचे, जो संसाधन संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय कदम है।

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दोनों वरिष्ठ मंत्रियों ने कार से यात्रा करना चुना। उनका यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल और डीजल बचाने की बार-बार की अपील के अनुरूप जिम्मेदार ईंधन उपयोग का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है।

महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में शामिल होने से पहले दोनों मंत्री राजधानी की सड़कों से एक साथ गुजरे।

एक साथ सवारी करने का यह सरल लेकिन प्रभावशाली कार्य प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने पर सरकार के जोर को रेखांकित करता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार इस बात की वकालत की है कि प्रत्येक नागरिक को ईंधन की बचत में योगदान देना चाहिए।

कारपूलिंग को अपनाकर, मंत्रियों सिंधिया और नायडू ने इस संदेश को और मजबूत किया है कि ईंधन संरक्षण को एक जन आंदोलन में बदलना चाहिए।

उनकी यह पहल महज एक बार का आयोजन नहीं है, बल्कि एक प्रतीकात्मक कदम है जिसका उद्देश्य नागरिकों, सरकारी अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों को दैनिक जीवन में इसी तरह के उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

ऐसे उपाय वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने, यातायात की भीड़ को कम करने और पूरे देश में स्थिरता की संस्कृति को बढ़ावा देने में सहायक होते हैं।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब सरकार ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से विभिन्न पहलों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है।

प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर केंद्रित है ताकि एक आत्मनिर्भर और हरित भारत का निर्माण किया जा सके।

शासन के उच्चतम स्तर पर इन प्रथाओं को अपनाने वाले वरिष्ठ नेता जनता को सशक्त संदेश देते हैं और संरक्षण प्रयासों में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं।

यह दर्शाता है कि कैसे छोटे व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास ईंधन आयात कम करने, प्रदूषण स्तर घटाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने जैसे व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्यों में योगदान दे सकते हैं।

विशाल जनसंख्या और बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं वाले देश में, सार्वजनिक हस्तियों के ऐसे उदाहरण सामाजिक व्यवहार को आकार देने में अत्यधिक महत्व रखते हैं।

--आईएएनएस

एमएस/