जयराम रमेश का केंद्र सरकार पर निशाना, बोले- विपक्ष को कमजोर करने के लिए चलाया जा रहा सुनियोजित अभियान

नई दिल्ली, 17 जून (आईएएनएस)। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बुधवार को केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री पर तीखा हमला बोलते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को कमजोर करने और भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए सुनियोजित राजनीतिक अभियान चलाया जा रहा है।

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जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा, "केंद्रीय गृह मंत्री लगातार विपक्षी दलों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब उस राजनीतिक झटके की भरपाई करने के लिए किया जा रहा है, जिसका सामना उन्हें 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में करना पड़ा था, जब कथित तौर पर परिसीमन विधेयक को पारित कराने में सफलता नहीं मिली थी।"

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि हाल के दिनों में विभिन्न विपक्षी दलों के कुछ नेता और जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जबकि उनमें से कई केवल दो वर्ष पहले भाजपा-विरोधी एजेंडे के आधार पर जनता द्वारा चुने गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे राजनीतिक घटनाक्रमों के पीछे बड़े स्तर पर प्रलोभन और दबाव की राजनीति काम कर रही है।

जयराम रमेश ने कहा कि सत्ता पक्ष द्वारा चलाया जा रहा अभियान पूरी तरह योजनाबद्ध और संसाधनों से संपन्न है। उन्होंने इसकी तुलना म्यूचुअल फंड उद्योग से करते हुए कहा कि जिस तरह निवेशकों की जरूरतों के अनुसार अलग-अलग योजनाएं और उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं, उसी प्रकार राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए अलग-अलग तरह के प्रलोभनों और रणनीतियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में राजनीतिक नैतिकता की लगातार अनदेखी हो रही है। कांग्रेस नेता के अनुसार, लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने वाली ऐसी राजनीति अंततः देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है।

हालांकि, जयराम रमेश ने विश्वास जताया कि इस तरह के प्रयास अपने अंतिम उद्देश्य में सफल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और जनता के बीच अपने मुद्दों को मजबूती से उठाते रहेंगे।

--आईएएनएस

एससीएच/एएस