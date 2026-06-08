जयपुर में इंटरनेट सेवाएं बहाल, 100 से अधिक अतिक्रमण हटाए गए

जयपुर, 8 जून (आईएएनएस)। जयपुर के जगतपुरा क्षेत्र में अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे एक बड़े अतिक्रमण विरोधी अभियान के कारण लगभग 19 घंटे तक निलंबित रहने के बाद सोमवार शाम को जयपुर में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गईं।

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जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने नंदपुरी अंडरपास से जगतपुरा तक रेलवे लाइन के किनारे सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत पांच धार्मिक ढांचों सहित 100 से अधिक अवैध ढांचों को ध्वस्त कर दिया। सड़क को उसकी स्वीकृत चौड़ाई 80 फीट तक चौड़ा करने के लिए यह कार्य किया गया था।

कानून-व्यवस्था की किसी भी समस्या को रोकने के लिए, जयपुर के संभागीय आयुक्त वी. सरवाना कुमार ने रविवार की आधी रात से सोमवार की आधी रात तक शहर के कई हिस्सों में 2जी, 3जी, 4जी और 5जी मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दिया था।

हालांकि, ऑपरेशन शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त होने के बाद शाम करीब 7 बजे सेवाएं बहाल कर दी गईं। विध्वंस अभियान के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने लगभग 3,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया।

नंदपुरी क्षेत्र की पूरी बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित कर दी गई, सड़कों पर बैरिकेड लगा दिए गए और जन आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया। हवाई निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया गया, जबकि पुलिस कर्मियों ने लाउडस्पीकरों के माध्यम से घोषणाएं करते हुए निवासियों से छतों पर इकट्ठा न होने या ऑपरेशन के वीडियो रिकॉर्ड न करने का अनुरोध किया।

मार्ग के किनारे अतिक्रमण हटाने के लिए सुबह से ही बुलडोजर और जेसीबी मशीनें तैनात कर दी गई थीं। हटाई गई संरचनाओं में पांच धार्मिक संरचनाएं भी शामिल थीं जो सड़क के मार्ग के अधिकार क्षेत्र में आती थीं।

अधिकारियों के अनुसार, अतिक्रमण के कारण सड़क के कई हिस्से संकरे होकर केवल 25-30 फीट रह गए थे, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में सड़क की स्वीकृत चौड़ाई 80 फीट दिखाई गई है। लगभग 1.5 किलोमीटर का यह खंड नंदपुरी अंडरपास को जगतपुरा से जोड़ता है और छह प्रमुख आवासीय कॉलोनियों से होकर गुजरता है।

प्रशासन ने कहा कि इस परियोजना से हरे कृष्णा मार्ग पर यातायात की भीड़भाड़ काफी हद तक कम हो जाएगी और नंदपुरी और जगतपुरा के बीच संपर्क बेहतर होगा। 50 से अधिक कॉलोनियों के निवासियों को मालवीय नगर, प्रधान मार्ग और एपेक्स सर्किल जैसे प्रमुख क्षेत्रों तक आसान पहुंच से लाभ मिलने की उम्मीद है। इंटरनेट सेवा बंद होने से जयपुर जिले का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ।

जयपुर के उत्तर में रामगंज, गलता गेट, माणक चौक, सुभाष चौक, आमेर, ब्रह्मपुरी, नाहरगढ़, कोतवाली, जालूपुरा, संजय सर्कल, शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती, विद्याधर नगर और जयसिंहपुरा खोर पुलिस थाना सीमा के अंतर्गत आने वाले इलाकों में सेवाएं निलंबित कर दी गईं।

जयपुर पूर्व में, बंद का विस्तार बस्सी, कानोता, तूंगा, आदर्श नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, जवाहर नगर, जामडोली, एसएमएस अस्पताल, गांधी नगर, लालकोठी, मोती डूंगरी, हवाई अड्डा, मालवीय नगर, जवाहर सर्कल, बजाज नगर, खो-नागोरियन, सांगानेर, प्रताप नगर, रामनगरिया और मालपुरा गेट पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों तक किया गया।

--आईएएनएस

एसएके/डीकेपी