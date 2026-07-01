जयपुर में आरक्षण की मांग को लेकर हिंसक हुआ प्रदर्शन, पुलिस ने लाठीचार्ज किया

जयपुर, 1 जुलाई (आईएएनएस)। बुधवार शाम जयपुर में खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश (डीएनटी) समुदायों की महापंचायत के बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। 10 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने सभा के बाद मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करने का प्रयास किया। जब पुलिस ने उन्हें बैरिकेड पर रोका, तो स्थिति हिंसा में तब्दील हो गई।
प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे।
हिंसा में पुलिसकर्मियों और स्थानीय निवासियों सहित लगभग एक दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिस कार्रवाई के दौरान कई प्रदर्शनकारी भी घायल हुए।
भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, और अधिकारियों ने बताया कि बाद में स्थिति नियंत्रण में आ गई। लगभग 50 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है।
खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश समुदायों के सदस्य 10 प्रतिशत आरक्षण की अपनी मांग को लेकर विद्याधर नगर स्टेडियम में एक महापंचायत के लिए एकत्रित हुए थे।
शाम करीब 6 बजे बैठक समाप्त होने के बाद, प्रतिभागियों ने मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च निकालने की घोषणा की।
पुलिस ने मार्च को रोकने के लिए पहले से ही व्यापक सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी और बैरिकेड लगा दिए थे।
जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया, तो झड़प शुरू हो गई, जो जल्द ही हिंसक रूप ले गई।
डीसीपी (उत्तर) करण शर्मा ने बताया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के बीच बैठक कराई थी और चर्चा सकारात्मक रही थी।
शर्मा के अनुसार, बातचीत के बावजूद, कुछ प्रदर्शनकारी अचानक आक्रामक हो गए, बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया और कथित तौर पर स्थानीय निवासियों के साथ दुर्व्यवहार किया।
जब पुलिस ने हस्तक्षेप किया, तो उन्होंने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों और नागरिकों दोनों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया।
इसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस सहित बल का प्रयोग किया।
अधिकारियों ने बताया कि एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए और लगभग 50 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया।
विपक्ष के नेता टीका राम जुली ने पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश (डीएनटी) समुदाय के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज, आंसू गैस के इस्तेमाल और पत्थरबाजी को अत्यंत निंदनीय बताया।
जुली ने आरोप लगाया कि सरकार की समाज के कमजोर, वंचित और हाशिए पर पड़े वर्गों के खिलाफ की गई कार्रवाई उसकी असंवेदनशीलता को दर्शाती है।