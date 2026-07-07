जयपुर बाईपास पर तेज रफ्तार ट्रॉली ने एक परिवार को कुचला, तीन बच्चों की मौत

जयपुर, 7 जुलाई (आईएएनएस)। जयपुर के श्याम नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना में तीन बच्चों की मौत हो गई, जबकि हादसे में उनके माता-पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, अजमेर रोड बाईपास पर एक अनियंत्रित ट्रेलर ने सड़क किनारे खड़े इस परिवार को रौंद दिया।

Read More

यह दुखद हादसा व्यस्त 200-फुट बाईपास (अजमेर रोड) पर होटल हाईवे किंग के पास हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, तेज़ रफ़्तार ट्रॉली का ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा, सड़क किनारे लगी मेटल की सुरक्षा रेलिंग को तोड़ते हुए ट्रॉली एक परिवार के पांच सदस्यों से टकराई और फिर रुकी।

मृतक बच्चों की पहचान रमेश, रतन और दीपक के तौर पर हुई है। उनके माता-पिता, चंद्र प्रकाश और कैलाशी, गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद ड्राइवर मौके से भाग गया। पुलिस ने तीनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया। चश्मदीदों ने बताया कि ट्रॉली तेज रफ्तार में थी, तभी ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और परिवार के सदस्यों को टक्कर मार दी।

बताया जा रहा है कि ट्रॉली ने सड़क किनारे लगे लोहे की सुरक्षा रेलिंग को तोड़ते हुए परिवार को कुचल दिया।

इस घटना से इलाके में अफरातफरी मच गई। पुलिस और एम्बुलेंस टीमों के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोग पीड़ितों की मदद के लिए पहुंचे।

घटना की सूचना मिलने के कुछ ही देर बाद श्याम नगर पुलिस स्टेशन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जबकि सड़क से क्षतिग्रस्त ट्रॉली को हटाने और ट्रैफिक बहाल करने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया।

पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद ट्रॉली का ड्राइवर भाग गया और उसे खोजने और गिरफ्तार करने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है।

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे की असल वजह की जांच कर रही है। गाड़ी पर नियंत्रण कैसे खोया, यह पता लगाने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है।

इस घटना के कारण कुछ समय के लिए 200-फुट बाईपास पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया, हालांकि ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों ने जल्द ही स्थिति पर काबू पाया और इसके बाद सामान्य आवाजाही बहाल हो सकी।

--आईएएनएस

डीकेएम/एएस