logo
भारत समाचार

जोधपुर को मिला नया हवाई द्वार, पीएम मोदी 480 करोड़ रुपए की लागत से बने नए एयरपोर्ट टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Jul 04, 2026, 04:50 AM
जोधपुर को मिला नया हवाई द्वार, पीएम मोदी 480 करोड़ रुपए की लागत से बने नए एयरपोर्ट टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन

जोधपुर, 4 जुलाई (आईएएनएस)। राजस्थान की 'ब्लू सिटी' जोधपुर को शनिवार को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 480 करोड़ रुपए की लागत से बने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे।

इसी कार्यक्रम में वह क्षेत्रीय हवाई संपर्क को और मजबूत बनाने के लिए संशोधित उड़ान योजना की भी शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे।

राजस्थान की शाही विरासत से प्रेरित इस आधुनिक टर्मिनल भवन का निर्माण लगभग 23,342 वर्ग मीटर क्षेत्र में किया गया है। नया टर्मिनल हर साल 20 लाख यात्रियों की आवाजाही संभालने में सक्षम होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए यहां 20 आधुनिक चेक-इन काउंटर बनाए गए हैं, जिससे यात्रा का अनुभव पहले से अधिक आसान और सुविधाजनक होगा।

इस टर्मिनल का निर्माण पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किया गया है और इसे 5-स्टार गृह रेटिंग दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह टर्मिनल यात्रियों को विश्वस्तरीय यात्रा का अनुभव देगा और जोधपुर के लिए एक नए प्रवेश द्वार के रूप में पहचान बनाएगा।

पीएम मोदी इसी कार्यक्रम में संशोधित उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना का भी शुभारंभ करेंगे। यह योजना भारत में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को नई गति देने और नागरिक उड्डयन क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

सरकार ने अगले 10 वर्षों में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को और मजबूत करने के लिए 28,840 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस निवेश के जरिए देश के दूरदराज और छोटे शहरों को बेहतर हवाई सेवाओं से जोड़ने, नए हवाई मार्ग विकसित करने और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है।

सरकार का मानना है कि संशोधित उड़ान योजना नागरिक उड्डयन के अगले चरण की विकास यात्रा को गति देगी और 'उड़े देश का आम नागरिक' के विजन को और आगे बढ़ाएगी। जोधपुर का नया एयरपोर्ट टर्मिनल न केवल राजस्थान की आधुनिक पहचान को मजबूत करेगा, बल्कि पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय विकास को भी नई उड़ान देने में अहम भूमिका निभाएगा।

--आईएएनएस

वीकेयू/डीकेपी