जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल तैयार, पीएम मोदी 4 जुलाई को करेंगे उद्घाटन : गजेंद्र सिंह शेखावत

जोधपुर, 26 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को घोषणा की कि जोधपुर में 35 साल से अधिक समय से प्रतीक्षित नया एयरपोर्ट टर्मिनल जनता की सेवा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को इसका उद्घाटन करेंगे।

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नई दिल्ली से अपने गृह जिले जोधपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में शेखावत ने कहा कि जोधपुर एयरपोर्ट सिर्फ शहर के लिए नहीं, बल्कि पश्चिमी राजस्थान के लिए हवाई संपर्क का एक प्रमुख केंद्र है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और विकास के कारण हवाई यात्रा में काफी वृद्धि हुई है। पहले जो लोग हवाई यात्रा की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वे भी अब हवाई सफर कर रहे हैं।''

यात्रियों की बढ़ती संख्या के कारण मौजूदा टर्मिनल पर काफी दबाव था, इसलिए नए और आधुनिक टर्मिनल की जरूरत महसूस हुई।

शेखावत ने कहा कि लंबे समय से प्रतीक्षित यह सपना अब साकार हो रहा है। टर्मिनल की तकनीकी मंजूरी प्रक्रिया अंतिम चरण में है और एक निरीक्षण समिति मौके पर मौजूद है।

उन्होंने भरोसा जताया कि सभी औपचारिकताएं शुक्रवार शाम या अधिकतम शनिवार तक पूरी कर ली जाएंगी और तय कार्यक्रम के अनुसार अंतिम निरीक्षण भी होगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से जोधपुर और पूरे पश्चिमी राजस्थान के लोगों को आधुनिक टर्मिनल के जरिए सुगम और बेहतर हवाई यात्रा सुविधा मिलेगी। यह नया टर्मिनल न केवल क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि पर्यटन, व्यापार और निवेश को भी बड़ा बढ़ावा देगा।

इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की थी कि 4 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जयपुर को बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का तोहफा देंगे, जिससे शहर की परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी।

जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना लगभग 13,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जाएगी और इसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री 4 जुलाई को करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी उसी दिन राजस्थान के बाड़मेर में पचपदरा रिफाइनरी का भी उद्घाटन करेंगे। यह रिफाइनरी पहले 21 अप्रैल को शुरू होने वाली थी, लेकिन 20 अप्रैल को वहां आग लगने की घटना के कारण कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा था।

अब रिफाइनरी उद्घाटन के साथ ही जयपुर मेट्रो फेज-2 की आधारशिला भी रखी जाएगी।

प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की और रिफाइनरी, मेट्रो परियोजना सहित विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों के निर्देश दिए। उन्होंने सरकारी नौकरियों के लिए चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की व्यवस्था पर भी अधिकारियों को निर्देश दिए।

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम