जेपीएससी विवाद पर भाजपा का राहुल गांधी से सवाल, झारखंड के युवाओं की आवाज क्यों नहीं उठाते?

नई दिल्ली, 31 जुलाई (आईएएनएस)। भाजपा नेताओं न झारखंड में जेपीएससी पेपर लीक समेत कई मामलों पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर सवाल खड़ा किया है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, "झारखंड के युवा और छात्र विपक्ष के नेता से पूछ रहे हैं कि वह झारखंड के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं। क्या झारखंड हमारे देश का हिस्सा नहीं है? यह दोहरा रवैया क्यों?

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केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि यह कांग्रेस की सोच दिखाता है। जब 'इंडिया' ब्लॉक या कांग्रेस के सपोर्ट वाले राज्यों में पेपर लीक होते हैं, तो वे इस पर कुछ नहीं बोलते। हम राहुल गांधी से भी पूछना चाहते हैं कि वह दूसरी जगहों पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिले, लेकिन झारखंड के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं।"

केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, "झारखंड में हजारों युवा पिछले पांच दिनों से बारिश में बैठे हैं। न्याय और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वे राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड सरकार कांग्रेस के सपोर्ट से चल रही है और मुख्यमंत्री खुद शिक्षा विभाग संभाल रहे हैं। अगर राहुल गांधी सीरियस हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रोटेस्ट करके उनके इस्तीफे की मांग करनी चाहिए लेकिन वह ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वह बेईमान हैं। झारखंड को देखिए, जेपीएससी पेपर लीक, जेएसएससी भर्ती घोटाला और ऐसे दूसरे मामले सामने आए हैं।"

भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा, "राहुल गांधी किसी भी सदन को चलने नहीं दे रहे थे। नीट परीक्षाओं पर 10-12 घंटे चर्चा हुई, फिर भी राहुल गांधी झूठा दावा कर रहे थे कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है।"

'एंटी-पेपर लीक' बिल पर भाजपा सांसद दर्शन सिंह ने कहा, "मैं प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं जिनकी लीडरशिप में यह बिल लाया गया। हमारे एनडीए और दूसरी पार्टियों ने इसका सपोर्ट किया। विपक्ष ने डबल स्टैंडर्ड दिखाया है, कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। यह 2026 का भारत है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यह भारत की सदी होगी। मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि अब पूरे देश में आत्म-गौरव की भावना जाग गई है।"

भाजपा सांसद सतीश पूनिया ने कहा, "मेरी राय में कांग्रेस पार्टी भारतीय राजनीति में एक केस स्टडी है। इसने दावा किया कि उसने आजादी के आंदोलन को लीड किया और कई साल तक सत्ता में रही। देश ने दशकों तक नेहरू-गांधी परिवार को अपनाया तो हुआ यह कि लोगों ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया।"

भाजपा सांसद राहुल सिन्हा ने कहा, "राहुल गांधी हाउस में रुकावट डालेंगे और फिर गायब हो जाएंगे। कोई नहीं जानता कि वह कहां जाते हैं। जब वह विदेश यात्रा से लौटेंगे तो शायद उनकी मनःस्थिति बेहतर हो जाएगी। वह जहां भी जाते हैं, उन्हें नाकामी ही मिलती है। एग्जामिनेशन (अमेंडमेंट) बिल पर उनका कोई बयान नहीं था और उन्होंने कोई अमेंडमेंट का प्रस्ताव नहीं रखा। वे इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जो लोग देश की आत्मा वंदे मातरम को तुष्टीकरण के लिए दबाना चाहते हैं, वे दिखाते हैं कि कांग्रेस कितनी गिर गई है। भाजपा और कांग्रेस के बीच जमीन और आसमान जैसा फर्क है।"

'एंटी-पेपर लीक' बिल पर भाजपा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा, "बहुत अच्छा कानून बना है। इसे संसद के दोनों सदनों ने पास कर दिया है। मुझे गर्व है कि मुझे लोकसभा में 16 मिनट बोलने का मौका मिला। कई और लोगों ने भी बात की और बहुत अच्छी चर्चा हुई।" राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा, "राहुल गांधी बेबुनियाद और मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। उनके मन में जो आता है वो कहते हैं और सदन का 15 मिनट का समय बर्बाद किया है। मेरे हिसाब से, ऐसे बर्ताव पर एक्शन लिया जाना चाहिए।"

भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा, किसी को भी सपने देखने से नहीं रोका गया है। राहुल गांधी हमेशा ऐसी ही गलतफहमियों में जीते रहे हैं और कांग्रेस को कमजोर करते रहे हैं। वह अपने सपने देखने के लिए आजाद हैं। आज देश का युवा, खासकर जेन-जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दूर की सोचने वाली, मजबूत लीडरशिप के साथ मजबूती से खड़ा है।"

--आईएएनएस

एसडी/वीसी