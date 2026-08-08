जेपी नड्डा से मिले निशांत कुमार, स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने पर हुई विस्तृत चर्चा

पटना, 8 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों तथा राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में चल रही विभिन्न पहलों की जानकारी दी। दोनों नेताओं के बीच बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण और गुणवत्ता में सुधार को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।
मुलाकात के बाद निशांत कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा कि उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान रेफरल व्यवस्था को बेहतर बनाने, सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों और ट्रॉमा सेंटरों के विस्तार सहित स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। खासकर गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा जरूरत पड़ने पर समय पर उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि रेफरल व्यवस्था को मजबूत करने से मरीजों को इलाज के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र से दूसरे केंद्र तक जाने में होने वाली परेशानियों को कम किया जा सकेगा। वहीं, सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों और ट्रॉमा सेंटरों के विस्तार से गंभीर मरीजों को राज्य में ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
निशांत कुमार ने कहा कि बिहारवासियों को बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ-साथ अस्पतालों के आधुनिकीकरण, चिकित्सा सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार और आवश्यक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि स्वस्थ बिहार के संकल्प को साकार करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के साथ उनकी गुणवत्ता में निरंतर सुधार सुनिश्चित किया जा रहा है। राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, ताकि बिहार के लोगों को समय पर बेहतर और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।