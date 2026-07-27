ज्ञानेश कुमार ने उज्बेकिस्तान के राजदूत और श्रीलंका की उच्चायुक्त से की मुलाकात, चुनाव प्रबंधन पर हुई चर्चा

नई दिल्ली, 27 जुलाई (आईएएनएस)। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अंतरराष्ट्रीय आईडीईए के सदस्य देशों की परिषद के चेयरमैन ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को उज्बेकिस्तान के राजदूत सरदोर रुस्तमबायेव और श्रीलंका की उच्चायुक्त महिषिनी कोलोने से मुलाकात की।

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भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर मुलाकात की तस्वीरें शेयर कीं।

ईसीआई ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अंतरराष्ट्रीय आईडीईए के सदस्य देशों की परिषद के चेयरमैन ज्ञानेश कुमार ने नई दिल्ली के निर्वाचन सदन में भारत में उज्बेकिस्तान के राजदूत, हिज एक्सेलेंसी सरदोर रुस्तमबायेव, से मुलाकात की। आईआईसीडीईएम 2026 में बने मोमेंटम को आगे बढ़ाते हुए, दोनों पक्षों ने कॉन्फ्रेंस में तय एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया, जिससे इस क्षेत्र के डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट में एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर भारत की भूमिका और मजबूत होगी।

उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इलेक्शन मैनेजमेंट और इलेक्शन स्टाफ की ट्रेनिंग में सहयोग को और मजबूत करने पर भी सहमत हुए।

चुनाव आयोग ने अपने दूसरे 'एक्स' पोस्ट में कहा कि ज्ञानेश कुमार ने नई दिल्ली के निर्वाचन सदन में भारत में श्रीलंका की उच्चायुक्त महिषिनी कोलोने से भेंट की।

दोनों पक्षों ने पड़ोसी के तौर पर भारत और श्रीलंका के बीच गहरे रिश्तों पर जोर दिया कि साझा डेमोक्रेटिक मूल्य और ऐतिहासिक संबंध चुनावी सहयोग के लिए एक मजबूत नींव देते हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने आईआईसीडीईएम 2026 के दौरान तय किए गए एजेंडा को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। वे इलेक्शन मैनेजमेंट और इलेक्शन स्टाफ की ट्रेनिंग को मजबूत करने में और सहयोग करने पर भी सहमत हुए।

बता दें कि पिछले दिनों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अंतरराष्ट्रीय आईडीईए के सदस्य देशों की परिषद के चेयरमैन ज्ञानेश कुमार ने भारत में ब्राजील के राजदूत केनेथ फेलिक्स हैजिंस्की दा नोब्रेगा से मुलाकात की। ईसीआई ने 'एक्स' पर ज्ञानेश कुमार और केनेथ फेलिक्स हैजिंस्की दा नोब्रेगा की मुलाकात की तस्वीरें साझा की। चुनाव आयोग ने कहा कि नई दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन में मुख्य चुनाव आयुक्त और अंतरराष्ट्रीय आईडीईए के सदस्य देशों की परिषद के चेयरमैन ज्ञानेश कुमार ने भारत में ब्राजील के राजदूत केनेथ फेलिक्स हैजिंस्की दा नोब्रेगा से भेंट की।

इस दौरान उन्होंने आईआईसीडीईएम, 2026 के दौरान तय किए गए एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। वे चुनाव प्रबंधन को मजबूत करने और चुनाव कर्मचारियों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में और सहयोग करने पर भी सहमत हुए।

--आईएएनएस

डीकेपी/