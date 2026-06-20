जन्मदिन पर राष्ट्रपति मुर्मु को उपराष्ट्रपति ने दी शुभकामनाएं, कहा- 'जनसेवा को समर्पित है उनका जीवन'

नई दिल्ली, 20 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के जन्मदिन पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मु ने हमेशा वंचित वर्गों के हितों की वकालत की है और खुद को राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया है।

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उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रपति मुर्मु ने हमेशा वंचित वर्गों के हितों की वकालत की है और खुद को राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया है। समावेशी विकास और सामाजिक कल्याण के प्रति उनकी अद्भुत प्रतिबद्धता देश भर के लोगों को प्रेरित करती रहती है।"

उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू के दीर्घायु, स्वस्थ और सुखमय जीवन की कामना करते हुए कहा, "सादगी, विनम्रता और जनसेवा के प्रति अटूट समर्पण से भरा उनका जीवन और सार्वजनिक सफर देश भर के अनगिनत लोगों को प्रेरित करता है। मैं उनके लंबे, स्वस्थ और सुखद जीवन की कामना करता हूं, ताकि वे राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान देती रहें।"

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पोस्ट किया, "राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और अनंत मंगलकामनाएं। साधारण परिवेश से देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक की आपकी प्रेरणादायी यात्रा करोड़ों भारतीयों, विशेषकर महिलाओं, युवाओं एवं वंचित वर्गों के लिए आशा, परिश्रम और संकल्प का सशक्त संदेश है।"

ओम बिरला ने आगे लिखा, "राष्ट्रपति के रूप में आपका गरिमामय नेतृत्व, संविधान के प्रति अटूट निष्ठा व समावेशी, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के प्रति आपकी प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, सुख, यश और दीर्घायु प्रदान करें व राष्ट्रसेवा के आपके प्रयास निरंतर देशवासियों का मार्गदर्शन करते रहें।"

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी राष्ट्रपति मुर्मु को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने जन-सेवा के प्रति राष्ट्रपति मुर्मु के समर्पण की सराहना करते हुए उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की।

--आईएएनएस

डीसीएच/