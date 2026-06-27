जनहित के कार्य कर रही बिहार सरकार, विपक्ष हर कदम को राजनीतिक नजरिए से देख रहा: रामकृपाल यादव

पटना, 27 जून (आईएएनएस)। बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने शनिवार को रोहिणी आचार्य के एक्स पोस्ट, भारतीय जनता पार्टी की जनसुनवाई व्यवस्था, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात, पश्चिम बंगाल की राजनीति समेत कई विषयों पर अपनी राय रखते हुए विपक्ष की आलोचनाओं को खारिज किया।

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उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में लगातार काम कर रही है और विपक्ष हर सरकारी कदम को राजनीतिक नजरिए से देखने की कोशिश कर रहा है।

रामकृपाल यादव ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत के दौरान राजद अध्‍यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के एक्स पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार के हर निर्णय और हर पहल को राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम केवल आलोचना करना रह गया है, जबकि सरकार जनहित के कार्यों पर लगातार ध्यान दे रही है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी की वर्तमान स्थिति से पूरा देश परिचित है और ऐसे में उनकी राजनीतिक टिप्पणियों का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता।

मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के जनसंपर्क और जनसुनवाई कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी हर दिन आम लोगों की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान के लिए जनसुनवाई आयोजित करती है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें और समस्याएं लेकर जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचते हैं, जहां उनकी बात सुनी जाती है और संबंधित अधिकारियों के माध्यम से समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा की प्राथमिकता जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करना है और इसी उद्देश्य से जनसुनवाई जैसे कार्यक्रम लगातार चलाए जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल के राजनीतिक घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए रामकृपाल यादव ने कहा कि राज्य में सीएम सुवेंदु अधिकारी अच्छा कार्य कर रहे हैं। लव जिहाद जैसे विषयों पर कानून बनाने की पहल और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के समर्थन को स्वागत योग्य हैं।

पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हालिया मुलाकात पर राम कृपाल यादव ने कहा कि उनकी राय में यह मुलाकात सकारात्मक माहौल में हुई होगी।

उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह ने लंबे समय तक नीतीश कुमार के साथ मिलकर पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम किया है और दोनों नेताओं के बीच पुराने तथा घनिष्ठ संबंध रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस मुलाकात के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और इसे राजनीतिक दृष्टि से भी सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा सकता है।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी