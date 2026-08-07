जेन जी हमारे देश की ताकत और बहुत बड़ी धरोहर : कंगना रनौत

नई दिल्ली, 7 अगस्त (आईएएनएस)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत द्वारा संचालित कार्यक्रम में जेन-जी' और जेन-अल्फा के साथ बातचीत का समर्थन करते हुए अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने शुक्रवार को मीडिया संग बातचीत में जेन जी को भारत की धरोहर बताया।

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छात्रों के प्रदर्शन पर और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जेन-जी को लेकर दिए बयान पर कंगना ने कहा, "जेन-जी भी इस देश का हिस्सा है। उनकी बहुमत की वजह से ही हमारी सरकार सत्ता में है। ऐसा नहीं है कि प्रदर्शन में गाली देने वाले ही सिर्फ जेन-जी हैं। आज झारखंड में बच्चे कितने अच्छे से प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे युवा देश के लिए मेडल लेकर आ रहे हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि कुछ लोग ही जेन-जी का नाम खराब कर रहे हैं। जेन-जी हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हमें उन पर गर्व है।"

उन्होंने कहा, "जेन जी हमारे देश की ताकत और एक बहुत बड़ी धरोहर है। हमारे युवा बच्चों को भी मोहन भागवत जी के अनुभव को स्वीकार्य करना चाहिए। हमें बहुत खुशी है कि देश के युवा हमारी संस्कृति की पहचान हैं। ये हमारी संस्कृति के एम्बेसडर बनकर उभर रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है।"

कंगना रनौत ने सदन ना चलने पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, "आप देख रहे हैं कि विपक्ष ने कितना हंगामा मचा रखा है और इससे जनता का कितना नुकसान हो रहा है। सरकार के सारे काम रोक दिए गए हैं। जो बिल आने थे, उन पर भी उनकी सहमति नहीं है। उनकी मानसिकता अब देश के सामने साफ हो रही है। और जब हारते हैं, तो रोना रोते हैं।"

कंगना रनौत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए सभी को हैंडलूम दिवस की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने वीडियो जारी किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने दिल्ली का मौसम बताते हुए की। अभिनेत्री कहती हैं, "हम उस जनरेशन से हैं, जो फास्ट फूड, फास्ट लाइफ और फास्ट फैशन से ताल्लुक रखते हैं। मुझे भी बचपन से इन सभी चीजों का काफी शौक रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे रेडकारपेट लुक्स, एयरपोर्ट लुक्स, फिल्मों में मेरे परिधान, या फिर रैंपवॉक हों, मुझे हमेशा से ही फैशनिस्टा कहा गया है और मेरा घर इंटरनेशनल समेत कई ब्रैंड्स से भरा रहता था।

"मेरी भी यही सोच थी कि हैंडलूम को कभी-कभी, जब हमें अपनी भारतीयता दिखानी हो, विवाह समारोह, या फिर साल में एक दो बार पहनने वाली चीज है, लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भरता के साथ आत्म सम्मान के प्रति जागरूक किया, तो मुझे भी एहसास हुआ कि हमें भी अपनी संस्कृति और भारतीयता दिखानी चाहिए। देखिए, आज मैंने वीव-डिजाइन साड़ी पहनी है, जो गुजराती कच्छ क्षेत्र से ताल्लुक रखती है।"

उन्होंने साड़ी के बारे में बताते हुए आगे कहा, "वीव सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है। मेरा ये मानना है कि कला ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम को दर्शाने का तरीका होता है। ये साड़ी भी एक परिवार, समुदाय या गांव का है, जिसका शायद मैं हिस्सा नहीं रही होंगी, लेकिन ये मेरे व्यक्तित्व और शख्सियत का गहरा हिस्सा बन गई है। संस्कृति की ये एक धारा चली आ रही है, तो आगे आने वाली पीढ़ी को भी इसे आगे बढ़ाना है। आइए हैंडलूम से जुड़ें, सभी को हैंडलूम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे प्रधानमंत्री ने सभी से अपील की है कि सभी हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, तो मैं सभी से कहना चाहूंगी कि अपनी क्षमता के अनुसार सभी लोग कुछ न कुछ जरूर खरीदें।"

--आईएएनएस

एनएस/एएस