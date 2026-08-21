जम्मू-कश्मीर की जामा मस्जिद का ऐतिहासिक मिंबर हमेशा लोगों के साथ खड़ा रहा है : मीरवाइज उमर फारूक

श्रीनगर, 21 अगस्त (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के वरिष्ठ धार्मिक नेता और मुख्य धर्मगुरु, मीरवाइज उमर फारूक ने श्रीनगर की जामा मस्जिद में जुमे का खुतबा (शुक्रवार का उपदेश) दिया।

उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक मिंबर (मस्जिद का ऊंचा मंच) हमेशा लोगों के अधिकारों के लिए खड़ा रहा है।

मीरवाइज फारूक ने कहा कि लगभग दो हफ्ते की पाबंदियों के बाद एक बार फिर लोगों के बीच थे। पाबंदी के दौरान उन्हें जामा मस्जिद में जुमे का खुतबा देने से 'रोका' गया और नक्‍शबंद साहिब में 'ख्‍वाजा दिगर' की सभा को संबोधित करने का मौका भी नहीं दिया गया था।

उन्होंने कहा कि लोगों के बीच रहने के हर मौके को वे "अल्लाह की नेमत" मानते हैं, क्योंकि पाबंदियां और "मिंबर की आवाज दबाने की कोशिशें, दुर्भाग्य से, अभी राज्य की नीति का हिस्सा" लगती हैं। यह समय धैर्य रखने और जैसे भी हो सके, अच्छे काम जारी रखने का है।

मीरवाइज ने कहा कि पीढ़ियों से इस मिंबर ने लोगों को शिक्षित करने और समाज को धार्मिक और नैतिक आधार पर ढालने में अहम भूमिका निभाई है। इसने लोगों में न केवल उनके अधिकारों, बल्कि उनके कर्तव्यों के प्रति भी जागरूकता और समझ पैदा करने में मदद की है।

उन्होंने कहा कि जब भी जरूरत पड़ी, यह उनकी मजबूत आवाज बना, उनकी चिंताओं को सामने रखा और उनकी आकांक्षाओं की वकालत की। इसने समुदायों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा दिया है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए मजबूती से आवाज उठाई है।

मीरवाइज ने कहा कि गतिविधियां हमेशा इस्लामी शिक्षाओं के अनुरूप शांतिपूर्ण, सिद्धांतों पर आधारित और गरिमापूर्ण रही हैं। टकराव के बजाय बातचीत और व्यक्तिगत मुद्दों के बजाय असल मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने वाली।

उन्होंने कहा, "इंशाअल्लाह, जब भी मौका मिलेगा, यह ऐसा ही करता रहेगा। यह मेरे पूर्वजों की विरासत है और जम्मू-कश्मीर के लोगों की साझा धरोहर है।"

--आईएएनएस

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