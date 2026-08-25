जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच की कार्रवाई, कैंसर मरीज के परिवार से ठगी करने वाले आरोपी पर चार्जशीट

श्रीनगर, 25 अगस्त (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर पुलिस क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने कैंसर मरीज के परिवार से ठगी करने के मामले में आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। यह जानकारी मंगलवार को दी गई।

क्राइम ब्रांच के बयान के अनुसार, ईओडब्ल्यू कश्मीर ने एक व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिसने सस्ते दाम पर दवाइयां दिलाने के नाम पर कैंसर मरीज के परिवार को धोखा दिया।

बयान में बताया गया कि ईओडब्ल्यू ने सब-जज श्रीनगर की अदालत में आफाक अहमद ठग के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। आरोपी घुलाम कादिर का बेटा है और अनंतनाग के शिवाला मंदिर के पास न्यू कॉलोनी का रहने वाला है, जो फिलहाल जम्मू के सुंजवां में बरमुनी रोड पर 10-ग्रीन एन्क्लेव में रह रहा है। यह मामला एफआईआर के तहत बीएनएस की धारा 318(4) दर्ज की गई।

ईओडब्ल्यू के मुताबिक, यह मामला एक लिखित शिकायत से शुरू हुआ। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने कैंसर से पीड़ित अपनी पत्नी के लिए सस्ते दाम पर दवाइयां दिलाने का वादा कर शिकायतकर्ता से ठगी की।

आरोपी ने बेईमानी से शिकायतकर्ता को लाखों रुपये देने के लिए उकसाया, लेकिन दवाइयां नहीं दीं। जांच के आदेश दिए गए और जांच के दौरान आरोप सही पाए गए।

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी और शिकायतकर्ता बोर्डिंग स्कूल में साथ पढ़ते थे। जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई है, जहां अब इस पर न्यायिक फैसला होगा।

क्राइम ब्रांच ने आम लोगों से ऐसे आर्थिक धोखाधड़ी के मामलों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना एसएसपी ईओडब्ल्यू कश्मीर को देने की अपील की है।

जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा बड़े वित्तीय धोखाधड़ी और घोटालों के मामलों की जांच करती है। ऐसे मामलों में तकनीक और वैज्ञानिक सहायता के साथ जांच करने वाली विशेष टीमों की जरूरत होती है, क्योंकि ऐसे अपराधों के पीछे अपराधी अक्सर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और उनके तार दूर-दराज के इलाकों तक फैले होते हैं।

--आईएएनएस

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