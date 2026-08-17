जम्मू में भाजपा का विरोध मार्च, अब्दुल्ला सरकार पर चुनावी वादा पूरे न करने का आरोप

जम्मू, 17 अगस्त (आईएएनएस)। भाजपा ने सोमवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। पार्टी ने सरकार पर चुनावी वादों से पीछे हटने का आरोप लगाया।

पार्टी की जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष सत शर्मा के नेतृत्व में भाजपा समर्थकों ने एनसी सरकार पर शासन और विकास प्रदान करने में विफल रहने और चुनावी वादों से मुकरने का आरोप लगाया।

भाजपा ने सोमवार को डोगरा चौक, महेशपुरा और पंजतीर्थी से सिविल सचिवालय की ओर एनसी के खिलाफ सड़क पर विशाल विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा भी प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने एनसी-कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ नारे लगाए और सरकार के पुतले जलाए।

भाजपा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार पर प्रशासनिक जड़ता, कथित भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, अपर्याप्त नागरिक सुविधाओं, अनियमित बिजली आपूर्ति और पीने के पानी की समस्याओं से निपटने में विफलता का आरोप लगाया।

वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने सरकार से जवाबदेही की मांग की और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे की मांग करते हुए आरोप लगाया कि प्रशासन मतदाताओं की उम्मीदों पर खरा उतरने में विफल रहा है।

सत शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे को बार-बार उछालकर अपनी विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने का प्रयास कर रही है। अगर कथित विफलताओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो भाजपा जिला, शहर और जमीनी स्तर पर आंदोलन तेज करेगी।

विरोध प्रदर्शन में मार्च मार्गों और सिविल सचिवालय के आसपास पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती देखी गई।

भाजपा एनसी सरकार के खिलाफ अपना विरोध बढ़ा रही है, जबकि मुख्यमंत्री अब्दुल्ला केंद्र पर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के अपने वादे से मुकरने का आरोप लगा रहे हैं।

श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में 15 अगस्त को अपने भाषण में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का भारतीय संघ में शामिल होने का निर्णय सही था, लेकिन अगस्त 2019 में जो कुछ भी किया गया वह गलत था।

--आईएएनएस

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