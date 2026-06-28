जमशेदपुर में पब के अंदर छेड़छाड़ को लेकर हुई बहस के बाद चाकूबाजी, दो लोग घायल

जमशेदपुर, 28 जून (आईएएनएस)। झारखंड के जमशेदपुर में एक पब में देर रात हुई बहस हिंसक झड़प में बदल गई। कुछ युवकों ने दो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने वाले दो लोगों पर चाकू से हमला कर दिया।

Read More

गंभीर रूप से घायल दोनों पीड़ितों को टाटा मेन हॉस्पिटल (टीएमएच) में भर्ती कराया गया। मामला तब और बढ़ गया जब आरोपी गुट अस्पताल पहुंच गया और इमरजेंसी वार्ड के बाहर दोनों पक्षों के बीच फिर से झड़प हो गई, जिससे मरीजों और उनके साथ आए लोगों में अफरातफरी मच गई।

यह घटना शनिवार रात बिष्टुपुर पुलिस स्टेशन इलाके के 'डबल डाउन पब एंड बार' में हुई।

पुलिस और चश्मदीदों के मुताबिक, देर रात पब में काफी भीड़ थी, तभी दो महिलाओं के साथ कथित छेड़छाड़ को लेकर विवाद शुरू हो गया।

जब महिलाओं के साथ आए युवकों ने इसका विरोध किया, तो कहा-सुनी शुरू हो गई जो बाद में मारपीट में बदल गई। हालात बिगड़ने पर बाउंसर और सिक्योरिटी स्टाफ ने दोनों पक्षों के लोगों को पब से बाहर निकाल दिया।

आरोप है कि बाहर निकलने के बाद, एक गुट ने और लोगों को बुला लिया और सड़क पर दोनों गुटों के बीच फिर से झगड़ा हो गया। इस झड़प के दौरान, हिमांशु सिंह और प्रत्युष सिंह नाम के दो युवकों को कई बार चाकू मारा गया।

दोनों सड़क पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें टाटा मेन हॉस्पिटल ले जाया गया।

अस्पताल में भर्ती होने के कुछ ही देर बाद, विरोधी गुट के लोग भी वहां पहुंच गए, जिससे इमरजेंसी वार्ड के बाहर फिर से हाथापाई हुई और अस्पताल परिसर में अफरातफरी मच गई।

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया।

बिष्टुपुर पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पब और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और घायलों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

आरोपियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं।

--आईएएनएस

एमएस/