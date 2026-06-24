जम्मू पुलिस ने गांधी नगर में नशा विरोधी तलाशी अभियान चलाया, दो संदिग्धों को पकड़ा

जम्मू, 24 जून (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर पुलिस नशीले पदार्थों की समस्या को खत्म करने और ड्रग नेटवर्क को तोड़ने और खत्म करने के अपने संकल्प को मजबूत करने के लिए 'नशा मुक्त अभियान' चला रही है। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जम्मू पुलिस के साउथ जोन ने गांधी नगर की वाल्मीकि कॉलोनी में एक सघन घेराबंदी और तलाशी अभियान (सीएएसओ) चलाया। यह अभियान हाल ही में इलाके में गांजा बेचने की गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद चलाया गया।

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इस अभियान के दौरान 250 से ज्यादा घरों की बारीकी से तलाशी ली गई और पूछताछ व सत्यापन के लिए 18 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया।

यह अभियान योजनाबद्ध और समन्वित तरीके से चलाया गया, जिसका मकसद इलाके में सक्रिय ड्रग तस्करों और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों की पहचान करना, उन्हें रोकना और उन पर लगाम लगाना था। साथ ही, नशीले पदार्थों की सप्लाई और मांग, दोनों चेन को निशाना बनाया गया।

पूरे अभियान का नेतृत्व जम्मू के एसपी (साउथ जोन) ने किया, जिसमें साउथ जोन पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

जम्मू पुलिस ने ड्रग इकोसिस्टम को तोड़ने और खत्म करने के अपने केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से समाज को नशा-मुक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही, पुलिस ने जनता से अपील की कि वे ड्रग तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी दें ताकि समय पर और प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

वहीं, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने कार्रवाई करते हुए 2.05 करोड़ रुपए मूल्य की हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) बरामद की। इस मामले में 28 वर्षीय एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जो बैंकॉक से भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहा था।

मुंबई कस्टम्स के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान एडी रजानी के रूप में हुई है, जो गुजरात के जामनगर का रहने वाला है। अधिकारियों को उसके पास प्रतिबंधित सामान होने की आशंका थी। इसी आधार पर बैंकॉक से मुंबई पहुंचे यात्री को एयरपोर्ट पर रोका गया और उसके सामान की गहन जांच की गई।

तलाशी के दौरान अधिकारियों को उसके ट्रॉली बैग में 14 पैकेट मिले। जब इन पैकेटों को खोला गया तो उनमें एक पौधे के फूल और ऊपरी हिस्से पाए गए, जिन्हें हाइड्रोपोनिक वीड (कैनबिस) होने का संदेह हुआ। जांच में यह संदेह सही साबित हुआ।

--आईएएनएस

एमएस/