जम्मू पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तीन तस्कर गिरफ्तार, 780 ग्राम हेरोइन बरामद

श्रीनगर, 23 जून (आईएएनएस)। जम्मू पुलिस के गांधी नगर थाना की पुलिस ने मंगलवार को तीन बड़े ड्रग तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इन तस्करों के पास से लगभग 780 ग्राम हेरोइन जैसा नशीला पदार्थ बरामद किया गया।

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जम्मू पुलिस के 'नशा मुक्त भारत अभियान' के तहत ड्रग तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए, एसएसपी जम्मू की देखरेख में गांधी नगर पुलिस स्टेशन ने पंजाब के ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश किया और लगभग 780 ग्राम हेरोइन जैसा नशीला पदार्थ बरामद करके बड़ी सफलता हासिल की।

इस पूरे ऑपरेशन में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान गगनदीप सिंह (निवासी गुलमोहर एवेन्यू, मजीठा रोड, अमृतसर), दमनजोत सिंह (निवासी कृष्णा नगर, जम्मू) और विवेक कुमार (निवासी कृष्णा नगर, जम्मू) के रूप में हुई है।

पुलिस ने गिरफ्तार इन तीनों आरोपियों के विरुद्ध गांधी नगर पुलिस स्टेशन में कानून की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं, मामले की आगे की जांच चल रही है।

जम्मू-कश्मीर में नशे और संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई का एक दूसरा मामला 19 जून को सामने आया, जहां पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया।

जम्मू पुलिस के गांधी नगर थाने की पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 260 ग्राम हेरोइन जैसी प्रतिबंधित नशीली सामग्री, हथियार और गोला-बारूद बरामद किया। इस दौरान तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने इस कार्रवाई में 260 ग्राम हेरोइन जैसी नशीली सामग्री, दो पिस्तौल, दो देसी कट्टे, एक रिवॉल्वर और एक धारदार हथियार (किर्च) बरामद किया। वहीं, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गुज्जर नगर निवासी आफताब भट, शास्त्री नगर निवासी चंचल सिंह और कठुआ के कृष्णा कॉलोनी निवासी अनूप सिंह जसरोतिया के रूप में हुई।

पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत गांधी नगर थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जम्मू पुलिस ने कहा कि क्षेत्र में नशा तस्करी के नेटवर्क और संगठित अपराध को खत्म करने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम