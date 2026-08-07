logo
भारत समाचार

जम्मू में रेजिडेंसी रोड-हाई स्ट्रीट प्रोजेक्ट का उद्घाटन, व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 07, 2026, 09:26 AM
जम्मू में रेजिडेंसी रोड-हाई स्ट्रीट प्रोजेक्ट का उद्घाटन, व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

जम्मू, 7 अगस्त (आईएएनएस)। जम्मू शहर को आधुनिक और पर्यटक अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू में अपग्रेड किए गए रेजीडेंसी रोड-हाई स्ट्रीट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस प्रोजेक्ट के तहत सड़कों को चौड़ा और बेहतर किया गया है। आधुनिक स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं, पैदल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं दी गई हैं और शहरी बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से सुधारा गया है।

उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद भाजपा विधायक युद्धवीर सेठी ने आईएएनएस से बात करते हुए इस प्रोजेक्ट की सराहना की। उन्होंने कहा, "मैं जम्मू पुराने शहर के निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज सीएम उमर अब्दुल्ला द्वारा यहां उद्घाटन किया गया। जो पिछले दो वर्षों से रेजीडेंसी रोड से बाजार तक का काम चल रहा था, आज उसका उद्घाटन किया गया है। अब सीटी जोन से पुरानी मंडी तक का काम चल रहा है।"

युद्धवीर सेठी ने आगे कहा, "हम जम्मू को इतना सुंदर बनाना चाहते हैं कि व्यापारियों के दिल से डर निकल जाए। पहले लोगों को लगता था पता नहीं टूरिस्ट आएंगे या नहीं। हम इसी मुहिम पर काम कर रहे हैं कि जम्मू शहर को अपग्रेट करके यहां व्यापार के नए साधन बनाए जाएं।"

उन्होंने जम्मू को मंदिरों का शहर बताते हुए कहा कि यहां धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यह मंदिरों का शहर है, हमारा जम्मू इसी से जाना जाता है। मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए भी करोड़ों रुपये आ चुके हैं। जल्द से जल्द मंदिरों के काम भी यहां शुरू करवाएंगे। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय व्यापारियों को भी फायदा होगा। काम भी यहां शुरू करवाएंगे। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय व्यापारियों को भी फायदा होगा।"

उन्होंने कहा कि जम्मू सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि श्रद्धा और व्यापार का केंद्र है। यहां आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों दोनों को बेहतर अनुभव मिले, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है।

--आईएएनएस

पीआईएम/वीसी