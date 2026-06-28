जम्मू में अंतरराज्यीय ड्रग्स तस्करी का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार

जम्मू, 28 जून (आईएएनएस)। नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जम्मू पुलिस को बड़ी सफलता मिली। त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन की टीम ने एक कार्रवाई में 12.72 ग्राम हेरोइन जैसे मादक पदार्थ और 63,500 रुपए नकद बरामद किए हैं। इस मामले में पंजाब के अमृतसर निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

Read More

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान अर्शदीप सिंह पुत्र अजीब सिंह निवासी अमृतसर (पंजाब) के रूप में हुई।

जांच के दौरान पुलिस को इस मामले में एक और कड़ी मिली, जिसके आधार पर दूसरे नशा तस्कर गौरव निवासी राजीव नगर, नरवाल को भी गिरफ्तार किया गया।

आगे की जांच में पता चला कि आरोपियों के बैंक खाते में करीब 9 लाख रुपए की राशि मौजूद है, जिसे कथित तौर पर नशे के अवैध कारोबार से अर्जित धन माना जा रहा है। पुलिस ने उसके बैंक खाते को फ्रीज कर दिया है।

जम्मू पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई समाज से नशे के खतरे को खत्म करने और युवाओं को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से बचाने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

यह अभियान जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय नशा विरोधी अभियान के तहत भी चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य कानून प्रवर्तन को मजबूत करना, लोगों में जागरूकता बढ़ाना और नशामुक्त जम्मू-कश्मीर का निर्माण करना है।

इससे पहले पुलिस ने कठुआ जिले के बिल्लावर क्षेत्र में एक कथित ड्रग तस्कर की लगभग 50 लाख रुपए मूल्य की अचल संपत्ति जब्त की है। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई और जब्त की गई संपत्ति अवैध रूप से अर्जित आय से खरीदी गई बताई गई है।

पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जब्त की गई संपत्ति पल्लन गांव, तहसील बिल्लावर निवासी पंकज शर्मा पुत्र देव राज के नाम पर दर्ज एक मंजिला आवासीय मकान है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 50 लाख रुपए है। जांच में प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि यह संपत्ति नशीले पदार्थों और साइकोट्रोपिक पदार्थों की कथित अवैध तस्करी से अर्जित धन से बनाई गई थी।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी