जम्मू कश्मीर दौरे पर गए शशि थरूर, केंद्रीय मंत्री को कहा धन्यवाद, नाराज हुए स्थानीय कांग्रेस नेता

जम्मू, 22 जून (आईएएनएस)। विदेश मामलों पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने सोमवार को जम्मू में स्थानीय पासपोर्ट कार्यालय निरीक्षण किया। इससे पहले उन्होंने कश्मीर घाटी का भी दौरा किया था।

Read More

थरूर का यह दौरा भारत-पाकिस्तान और भारत-चीन संबंधों की समीक्षा के साथ-साथ स्थानीय पासपोर्ट कार्यालयों के कामकाज की जांच पर केंद्रित था। उन्होंने जम्मू स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र का निरीक्षण किया और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की।

इस दौरे को लेकर राजनीतिक विवाद भी हुआ, हालांकि थरूर ने स्पष्ट किया कि समिति का कार्यक्षेत्र केवल विदेश मामलों तक सीमित है, न कि घरेलू मुद्दों तक।

उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर धीरे-धीरे सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है।

इस बीच कांग्रेस की जम्मू-कश्मीर इकाई ने उनकी आलोचना की कि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं या स्थानीय लोगों से मुलाकात नहीं की।

थरूर ने दोहराया कि घरेलू सुरक्षा या आंतरिक नीतियों का आकलन उनकी समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

शशि थरूर ने एक्स पर लिखा कि जम्मू स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में पारंपरिक लोकनृत्य कलाकारों द्वारा स्वागत के बाद वे उस फार्मेसी को देखने गए, जो पहले 20 वर्षों तक एक क्लिनिक थी, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह डॉक्टर के रूप में काम करते थे।

उन्होंने लिखा कि यह इमारत के एक कोने में स्थित है और यह याद दिलाता है कि राजनीति से पहले और बाद में सांसदों का एक वास्तविक जीवन भी होता है।

थरूर ने जितेंद्र सिंह के लिए लिखा कि अगर आप मेरे साथ होते तो अच्छा होता, आपको किया गया।''

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लिखा कि यह एक मित्रतापूर्ण और स्नेहपूर्ण पहल थी। उन्होंने बताया कि यह वही क्लिनिक था जहां वे दो दशकों तक डायबेटोलॉजिस्ट और चिकित्सक के रूप में मरीजों को देखते थे।

उन्होंने यह भी कहा कि इसी क्लिनिक में वे शशि थरूर की सास और सुनींदा जी की माता, श्रीमती दास का इलाज भी करते थे, जो टाइप-2 डायबिटीज से पीड़ित थीं।

जितेंद्र सिंह ने थरूर का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह मुलाकात प्रेरणादायक थी और उन्हें खुशी होती अगर उन्हें पहले से इसकी जानकारी होती।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी