जम्मू-कश्मीर : सड़क हादसों की दो अलग-अलग घटनाओं में सुरक्षा बल के 11 जवान घायल

श्रीनगर, 28 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के शोपियां और अनंतनाग जिलों में सड़क दुर्घटनाओं की दो अलग-अलग घटनाओं में सुरक्षा बल के 11 जवान घायल हो गए।

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अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के शोपियां और अनंतनाग जिलों में सड़क हादसों की दो अलग-अलग घटनाओं में सुरक्षा बलों के 11 जवान घायल हुए, जिनमें एक अधिकारी भी शामिल है।

सोमवार देर रात शोपियां जिले के वाची में सीआरपीएफ और पुलिसकर्मियों को ले जा रही एक बंकर व्हीकल मुख्य सड़क से फिसल गई।

एक अधिकारी ने बताया, "इस हादसे में एक इंस्पेक्टर समेत सीआरपीएफ के सात जवान घायल हो गए। घायलों में एक स्थानीय पुलिसकर्मी भी शामिल था।"

अधिकारियों ने बताया कि एक अन्य हादसे में अनंतनाग जिले के पहलगाम में एक आम नागरिक की पिकअप वैन नियंत्रण बिगड़ने के बाद आईटीबीपी के अस्थायी बंकर से टकरा गई। इसमें आईटीबीपी के तीन जवान घायल हो गए। इस घटना में गाड़ी का ड्राइवर भी घायल हुआ है।

अधिकारियों ने कहा, "इन हादसों में किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका नहीं है।"

इससे पहले मंगलवार को गांदरबल जिले के हरिगनीवान इलाके में सड़क हादसे में अमरनाथ यात्रा के 39 यात्री घायल हो गए, जब एक बस सड़क से फिसलकर खाई में गिर गई।

यह बस यात्रियों को वापस ला रही थी, तभी ड्राइवर का गाड़ी पर से नियंत्रण हट गया। सभी घायलों को श्रीनगर के सौरा स्थित शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एसकेआईएमएस) में भर्ती कराया गया।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे और उनके लिए हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

डॉक्टरों ने बताया कि हालांकि दो घायलों के सिर में चोटें आई थीं, लेकिन किसी भी घायल यात्री की हालत गंभीर नहीं थी।

मंत्री इटू ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा, "कांगन के गुंड में अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों के साथ हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे को लेकर बहुत चिंतित हूं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के निर्देश पर, घायलों के इलाज की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एसकेआईएमएस का दौरा किया कि उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल मिले। सभी के जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूं। स्वास्थ्य विभाग प्रभावित तीर्थयात्रियों और उनके परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा है।"

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम