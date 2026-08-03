जम्मू-कश्मीर: सरकार ने अनंतनाग में धार्मिक स्थलों के संरक्षण और सुधार के लिए 10.95 करोड़ की मंजूरी दी

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा गया, “जम्मू-कश्मीर सरकार ने अनंतनाग में जरूरी धार्मिक जगहों के बचाव और अपग्रेडेशन के लिए 10.95 करोड़ रुपये के दो परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जियारत शरीफ खिरम के रेस्टोरेशन और रिनोवेशन के लिए 5.03 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जबकि शिव मंदिर, थजीवाड़ा, बिजबेहरा की मरम्मत और रिनोवेशन के लिए 5.92 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।”

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सीएमओ की ओर से कहा गया, "ये परियोजना दोनों धार्मिक जगहों की पवित्रता और विरासत को बचाएंगे और भक्तों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाएंगे।"

जहां मुस्लिम धार्मिक जगहों को अपग्रेड करने की जरूरत है, वहीं घाटी में हिंदू धार्मिक जगहों का बचाव और अपग्रेडेशन अधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। आतंकवाद के कारण कश्मीरी पंडित समुदाय के जबरदस्ती निकाले जाने के बाद 36 साल से ज्यादा समय से हिंदू जगहें बिना देखरेख के पड़ी हैं।

कश्मीर में हिंदू धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के बचाव में मंदिरों का रेस्टोरेशन, जमीन पर कब्जे के खिलाफ कानूनी सुरक्षा और समुदाय की अगुवाई में पुनरुत्थान की कोशिशें शामिल हैं। पुनरुत्थान और बचाव की कोशिशों में सरकार के पैसे से नवीनीकरण परियोजना, अनदेखी जगहों के लिए कोर्ट के आदेश पर सुरक्षा उपाय, और ऐतिहासिक पूजा की जगहों को फिर से खोलना शामिल है।

जम्मू और कश्मीर सरकार का सोमवार को बिजबेहरा के थजीवाड़ा में शिव मंदिर की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 5.92 करोड़ रुपये देने का फैसला हिंदू धार्मिक जगहों को बचाने के मकसद की तरफ एक और कदम है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने प्रशासन को उन हिंदू मंदिरों और धार्मिक स्थलों को जमीन हड़पने वालों और कब्जों से बचाने का आदेश दिया है, जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता।

लोकल लीडरशिप ने बेघर हुए समुदाय की प्रॉपर्टी और धार्मिक जगहों को बचाने के लिए खास कानून लाने पर बात की है। श्रीनगर में 300 साल पुराने आनंदीशर मंदिर और शिरल नाथ मंदिर जैसी दर्जनों लंबे समय से बंद जगहों पर रेगुलर पूजा-पाठ और प्रार्थना फिर से शुरू हो गई हैं।

--आईएएनएस

एसडी/पीएम