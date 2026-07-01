जम्मू-कश्मीर: रामसू वायाडक्ट और एटी-03 सुरंग का निर्माण पूरा, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जताया आभार

जम्मू, 1 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार व्यक्त किया है। यह आभार रंबन जिले के रामसू के पास 810 मीटर लंबे वायाडक्ट और डिगडोल से पंथयाल को जोड़ने वाली 3.5 किलोमीटर लंबी एटी-03 सुरंग के निर्माण कार्य पूरा होने पर जताया गया।

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उपराज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर में हाईवे और सड़क संपर्क व्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। यह परियोजना क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

उन्होंने बताया कि रामसू के पास बना 810 मीटर लंबा वायाडक्ट और एनएच-44 पर डिगडोल से पंथयाल को जोड़ने वाली 3.5 किलोमीटर लंबी एटी-03 सुरंग का निर्माण एक बड़ी उपलब्धि है। यह परियोजना स्थानीय लोगों, पर्यटकों, मालवाहक वाहनों और सुरक्षा बलों के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करेगी।

उपराज्यपाल ने कहा कि यह इंफ्रास्ट्रक्चर विशेष रूप से श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों से बचते हुए सुरक्षित और निर्बाध यात्रा संभव होगी। उन्होंने इसे जम्मू-कश्मीर के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया।

यह प्रमुख सड़क परियोजनाएं 3 जुलाई 2026 से यातायात के लिए खोलने की योजना है। वहीं, रामबन जिले में बनी 3.5 किलोमीटर लंबी एटी-03 साउथ बाउंड टनल अब ट्रैफिक के लिए तैयार है। पंथयाल को डिगडूल से जोड़ने वाली इस टनल के जल्द खुलने की उम्मीद है। इससे अमरनाथ यात्रा 2026 से पहले 'खूनी नाला' और पंथयाल जैसे खतरनाक रास्तों से बचकर निकलने का एक सुरक्षित, तेज और हर मौसम में चलने लायक रास्ता मिलेगा।

सरला प्रोजेक्ट वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगभग 846 करोड़ की लागत से बनाई गई एटी-03 टनल, जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे के सबसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है। यह प्रोजेक्ट भारत के सबसे जरूरी रोड कॉरिडोर में से एक पर यात्रा को बेहतर बनाएगा, सुरक्षा बढ़ाएगा, यात्रा का समय कम करेगा और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलने में मदद करेगा।

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम