जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अवंतीपोरा में ड्रग तस्कर की 25 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की

जम्मू, 16 जून (आईएएनएस)। नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान के तहत ड्रग तस्करी पर कार्रवाई करते हुए राज्य पुलिस ने मंगलवार को कुख्यात ड्रग तस्कर निसार अहमद खानादय के दो मंजिला आवासीय मकान और 25 लाख रुपए की जमीन जब्त कर ली।

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पुलिस की यह कार्रवाई अवंतीपोरा में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत की गई।

अवंतीपोरा पुलिस की जांच में संपत्ति को अवैध घोषित किया गया। जांच में पता चला कि आवासीय भवन मादक पदार्थों और मनोरोग पदार्थों की अवैध तस्करी से प्राप्त धन से खरीदा गया था।

आरोपी अहमद खानादय का आपराधिक इतिहास रहा है और उस पर मादक पदार्थों और ड्रग तस्करी के कई मामले दर्ज हैं।

अवंतीपोरा पुलिस ने एक बयान में मादक पदार्थों के तस्करों और नशीले पदार्थों के व्यापार में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में बच्चों और युवाओं को नशे की लत से मुक्त करने और मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों को पकड़ने के लिए 100 दिवसीय अभियान 'नशा मुक्त अभियान' शुरू किया है। इस अभियान के तहत तस्करों को हतोत्साहित करने के लिए उनकी संपत्ति जब्त करके उन पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है।

नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत घाटी के विभिन्न हिस्सों में कई कार्रवाइयां और गिरफ्तारियां की गई हैं।

पिछले सप्ताह, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में दो मादक पदार्थों के तस्करों की 4 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति जब्त की।

जब्त की गई संपत्तियों में एक आवासीय मकान, जमीन और व्यावसायिक दुकानें शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि जांच में यह साबित हुआ है कि ये संपत्तियां कथित तौर पर मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन से खरीदी गई थीं।

एक अन्य कार्रवाई में, नौहट्टा पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में मोहम्मद शफी शेख की 1 करोड़ रुपए की आवासीय संपत्ति जब्त की। पुलिस के अनुसार, यह संपत्ति मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त अवैध संपत्ति के रूप में पहचानी गई है।

--आईएएनएस

एमएस/