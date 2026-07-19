जम्मू-कश्मीरः पुंछ में भारी बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन से 4 लोगों की मौत, कई लापता

पुंछ, 19 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के कारण जनजवीन प्रभावित हुआ है। इसी कड़ी में पुंछ जिले में शनिवार देर रात से रविवार सुबह तड़के तक हुई भारी बारिश के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने से चार लोगों की मौत की सूचना है। वहीं, कई लोग लापता हैं और तीन बच्चों सहित चार लोग घायल हुए हैं।

Read More

जिले की सुरनकोट तहसील सबसे ज्यादा प्रभावित से हुई है, जहां लोअर मड़ा में एक और घर पर भूस्खलन हुआ, जिससे घर के मालिक मोहम्मद लतीफ और परिवार के पांच अन्य सदस्य लापता हो गए। गांव संगलेयानी में एक 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई।

गांव मरहोट में नाबालिग लड़की की एक नाले में डूबने से मौत हो गई। धुंधक लठूंग पुल के पास एक नाले से एक अज्ञात महिला का शव मिला, जबकि पुंछ के नूनाबंडी गांव में घर गिरने से 28 वर्षीय महिला नाजिया कौसर की मौत हो गई। नाजिया के पति मोहम्मद हफीज और दो से छह साल की उम्र के तीन बच्चों को बचाया गया और फिर उन्हें राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

अधिकारियों ने बताया कि जिले भर में प्रशासन ने बचाव दल तैनात किए हैं और राहत कार्यों को तेज कर दिया है, ताकि फंसे हुए लोगों तक पहुंचा जा सके, प्रभावित इलाकों को साफ किया जा सके, और भारी बारिश से प्रभावित लोगों को तुरंत मदद दी जा सके।

अधिकारियों ने बताया कि राजौरी की दरहाली, खंडली, सुक्तोह और जमोला उफान पर और खतरे के निशान के करीब या उससे भी ऊपर बह रही है, जिससे कई निचले इलाके जलमग्न हो गए। राजौरी कस्बे में बेला कॉलोनी के पास दरहाली नदी ने बाढ़ सुरक्षा दीवार को तोड़ दिया, जिससे बाढ़ का पानी नए बस स्टैंड में घुस गया, जहां दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए। बेला और आसपास के इलाकों में कई परिवार जलमग्न घरों में फंस गए और पशुधन के नुकसान की खबरें आई हैं।

थानामंडी में अचानक आई बाढ़ ने चुरुंग, राजधानी और बेहरोट क्षेत्रों को प्रभावित किया। अधिकारियों ने बताया कि बेहरोटे में एक क्रशर यूनिट में काम करने वाले मजदूर फंसे हुए बताए जा रहे हैं। मंजकोटे तहसील के कोटली कलाबन और गोलिनारी इलाकों में बादल फटने से आई भीषण बाढ़ ने स्थानीय कब्रिस्तान को पूरी तरह से बहा कर पास की एक धारा में मिला दिया। कई कब्रें नष्ट हो गईं, जिससे स्थानीय निवासियों में शोक और चिंता का माहौल छा गया।

वहीं, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), श्रीनगर की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार, 19 जुलाई से 23 जुलाई तक श्रीनगर जिले समेत पूरे जम्मू-कश्मीर में खराब मौसम और भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इसे देखते हुए सभी निवासियों को बहुत सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

आम जनता, खासकर फकीर गुजरी, उसके आस-पास के इलाकों और खोनमोह में रहने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि जब तक मौसम ठीक न हो जाए, वे पहाड़ी ढलानों, भूस्खलन (लैंडस्लाइड) की आशंका वाले इलाकों या जलाशयों के पास न जाएं।

पर्यटकों और स्थानीय शिकारा चलाने वालों को सलाह दी गई है कि मौसम की चेतावनी के दौरान डल झील और नागिन झील में अपनी सभी गतिविधियां रोक दें। इसी तरह, झेलम नदी और अन्य जलाशयों के किनारे रेत निकालने का काम करने वालों को सख्त सलाह दी गई है कि मौजूदा स्थिति और जल स्तर की जांच किए बिना नदी पार करने या रेत निकालने का कोई भी काम न करें।

--आईएएनएस

ओपी/डीकेपी