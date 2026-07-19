जम्मू-कश्मीर: नौशेरा और राजौरी में भारी बारिश और बाढ़ से हाहाकार, सीएम बोले- प्रशासन की पहली प्राथमिकता जानें बचाना

श्रीनगर, 19 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर स्थिति गंभीर हो गई है। नौशेरा में मनावर नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है और घरों को नुकसान पहुंचा।
मनावर नदी में आई बाढ़ की वजह से लोगों की घबराहट बढ़ गई है। अधिकारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और राहत कार्य जारी है। लोगों से सतर्क रहने तथा बाढ़-प्रभावित इलाकों से दूर रहने की अपील कर रहे हैं।
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, "आज सुबह से ही मैं जम्मू के कुछ हिस्सों, खासकर राजौरी शहर और उसके आस-पास के इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश से बने हालात पर बारीकी से नजर रख रहा हूं।"
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आगे लिखा, "मैं इस इलाके के स्थानीय विधायकों के संपर्क में हूं। जैसे-जैसे हालात सामने आ रहे हैं, प्रशासन की पहली प्राथमिकता कीमती जानें बचाना है। सरकार उन प्रभावित लोगों की मदद और सहायता के लिए हर संभव कोशिश करेगी, जिनकी संपत्ति को बारिश और अचानक आई बाढ़ से नुकसान पहुंचा है।"
नौशेरा के रहने वाले गोपाल शर्मा ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि लोगों से मेरी अपील है कि प्रशासन के निर्देश के अनुसार नदी, नालों से दूर रहें। तड़के पानी का बहाव काफी तेज हो गया था, जिसके बाद नौशेरा पुलिस की ओर से झुग्गी-झोपड़ी वालों को रात में ही अलर्ट कर दिया गया था। पानी का बहाव इतना तेज है कि फ्रीज, कूलर सहित कई सामान बहते हुए दिखाई दे रहे हैं।
गोपाल शर्मा ने कहा कि हमने जिंदगी में पहली बार इतना पानी देखा है। नौशेरा पुलिस लोगों को अलर्ट कर रही है। आने वाले तीन-चार दिनों के लिए भी चेतावनी जारी की गई है।
--आईएएनएस
एसडी/एएस