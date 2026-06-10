जम्मू-कश्मीर : नशा मुक्त अभियान के तहत सांबा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो कुख्यात ड्रग तस्कर गिरफ्तार

सांबा, 10 जून (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर में चलाए जा रहे ‘नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान’ के तहत सांबा पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। जिले के विजयपुर और बारी ब्राह्मणा थाना क्षेत्रों में चलाए गए दो अलग-अलग अभियानों में पुलिस ने दो कुख्यात ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 113.03 ग्राम हेरोइन जैसे पदार्थ (चिट्टा), एक इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन और नकदी बरामद की है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, विश्वसनीय सूचना मिलने के बाद विजयपुर थाना पुलिस ने राख बरोटियन के निकट तारापुर रोड पर विशेष नाका लगाया। इस दौरान रामगढ़ की ओर से आ रहे एक संदिग्ध पैदल यात्री को जांच के लिए रोका गया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 53.03 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ, एक वजन करने वाली मशीन तथा 1,300 रुपए नकद बरामद किए गए।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान शब्बीर अहमद पुत्र गुलान कादिर निवासी राख बरोटियन, तहसील विजयपुर, जिला सांबा के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ विजयपुर थाना में एफआईआर संख्या 98/2026 दर्ज कर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21/22 के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
पुलिस ने बताया कि शब्बीर अहमद क्षेत्र का एक कुख्यात ड्रग तस्कर है और उसके खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अब उसके नेटवर्क और अन्य सहयोगियों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई है।
इसी तरह की एक अन्य कार्रवाई में बारी ब्राह्मणा थाना पुलिस ने निहालकी क्षेत्र में गश्त के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका। यह व्यक्ति सुखानी तालाब क्षेत्र से शन्नी कारथोली नहर की ओर जा रहा था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 60 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद किया गया।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान दीपक कुमार पुत्र रमेश कुमार निवासी गुर्हा मोड़, तहसील विजयपुर, जिला सांबा के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर नशीला पदार्थ जब्त कर लिया है। इस संबंध में बारी ब्राह्मणा थाना में एफआईआर संख्या 149/2026 दर्ज की गई है और मामले की विस्तृत जांच जारी है।
सांबा पुलिस ने कहा है कि जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी और सेवन के खिलाफ उसकी 'जीरो टॉलरेंस' नीति जारी रहेगी। पुलिस लगातार ऐसे अभियानों को तेज कर रही है ताकि ड्रग नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके और युवाओं को नशे के खतरे से बचाया जा सके।