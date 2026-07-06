जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाने का पूरा भरोसा: नितिन नवीन

जम्मू, 6 जुलाई (आईएएनएस)। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को कहा कि जम्मू की तरह कश्मीर में भी कमल खिलेगा और जल्द ही जम्मू-कश्मीर में भाजपा की सरकार बनेगी।

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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सोमवार को जम्मू-कश्मीर के अपने पहले दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे। हालांकि, इस बार उनके कार्यक्रम में घाटी का दौरा शामिल नहीं है।

यहां पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाने के लिए जमा हुए हजारों लोगों को संबोधित भी किया।

भाजपा कोलकाता को मुखर्जी की 'जन्मभूमि' और जम्मू-कश्मीर को उनकी 'बलिदान भूमि' मानती है, क्योंकि परमिट एंट्री नियम तोड़ने के बाद जम्मू-कश्मीर में ही उनका निधन हुआ था। उन्हें श्रीनगर शहर के चश्मा शाही इलाके में एक झोपड़ी में हिरासत में रखा गया था, जिसे उनकी हिरासत के लिए सब-जेल घोषित किया गया था। 23 जून 1953 को उनका निधन हो गया।

भाजपा अध्यक्ष ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वह समय दूर नहीं जब जम्मू-कश्मीर में भाजपा की सरकार होगी। उन्होंने कहा, "जम्मू की तरह घाटी में भी जल्द ही कमल खिलेगा।"

नितिन नवीन ने भारत के साथ जम्मू-कश्मीर के पूर्ण विलय के लिए मुखर्जी के ऐतिहासिक और साहसी संघर्ष को याद किया और जोर दिया कि भाजपा उनके बताए आदर्शों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कार्यकर्ताओं को 1953 में मुखर्जी के बलिदान की याद दिलाई और इसे एक ऐसा नैतिक पैमाना बताया जो पार्टी की राजनीतिक और वैचारिक यात्रा का मार्गदर्शन करता रहता है।

उन्होंने जम्मू-कश्मीर के भविष्य को 'विकसित भारत' की व्यापक राष्ट्रीय आकांक्षा से जोड़ा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा समावेशी विकास, सशक्तिकरण और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने दोहराया कि जम्मू-कश्मीर 'विकास की पहलों और शासन पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने से शांति, प्रगति और समृद्धि के एक नए युग' की ओर बढ़ रहा है।

पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए उनका संदेश था कि एकता, अनुशासन और जमीनी स्तर पर मजबूती ही जम्मू-कश्मीर में भाजपा की अगली बड़ी छलांग तय करेगी।

उनका जम्मू-कश्मीर का दौरा 'डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पखवाड़ा' के समापन समारोह के साथ हो रहा है। यह पखवाड़ा 23 जून से 6 जुलाई तक पूरे देश में मनाया गया।

सोमवार को मिश्रीवाला में पार्टी के एक बड़े कार्यक्रम में उन्होंने भाषण दिया। यह कार्यक्रम कोलकाता से श्रीनगर तक आयोजित उन कार्यक्रमों का समापन था, जिनका मकसद मुखर्जी की विरासत का सम्मान करना और जम्मू-कश्मीर के साथ भाजपा के ऐतिहासिक रिश्ते को फिर से मजबूत करना था।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि भी दी।

इसके बाद, नितिन नवीन ने त्रिकुटा नगर में पार्टी मुख्यालय में पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठक की। इसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम और संगठन के कामकाज की समीक्षा के लिए कैनाल रोड स्थित कन्वेंशन सेंटर में कोर ग्रुप की बैठक हुई।

अपनी यात्रा के दूसरे दिन 7 जुलाई को नितिन नवीन सुबह-सुबह कटरा में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद डोगरा चौक पर डोगरा नेता पंडित प्रेम नाथ डोगरा को श्रद्धांजलि देंगे।

इसके बाद वह जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में सांसदों, विधायकों और पूर्व चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ बैठकें करेंगे।

उनका आखिरी कार्यक्रम 'युवा संवाद' होगा, जिसे वह मंगलवार को दोपहर 3.30 बजे संबोधित करेंगे। इसका मकसद पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं में जोश भरना है। वह मंगलवार की शाम को अपनी जम्मू-कश्मीर यात्रा समाप्त करेंगे।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी