जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक गलियारों और 'प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर' पर कार्यशाला का आयोजन

जम्मू/श्रीनगर, 8 जून (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर सरकार ने सोमवार को औद्योगिक गलियारों और 'प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर' पर केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। जम्मू-कश्मीर सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने सोमवार को जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में 'औद्योगिक गलियारे और प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर: वैश्विक विनिर्माण के लिए राज्य की तैयारी' विषय पर केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय आंतरिक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया।

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यह कार्यशाला भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा जुलाई 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन की तैयारियों के लिए शुरू की गई एक संरचित परामर्श प्रक्रिया के अंतर्गत आयोजित की गई थी।

यह अभ्यास मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन से उभरे व्यापक केंद्र-राज्य परामर्श ढांचे का एक हिस्सा है। इस पहल का उद्देश्य औद्योगिक अवसंरचना विकास, रसद एकीकरण, निवेश सुविधा, औद्योगिक गलियारों, प्लग-एंड-प्ले पारिस्थितिकी तंत्र, कौशल विकास और वैश्विक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण के लिए आवश्यक नीतिगत सुधारों में समन्वित प्रयासों के माध्यम से भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

कार्यशाला का शुभारंभ जम्मू के उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक डॉ. अरुण कुमार मनहास के स्वागत भाषण से हुआ। उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त सचिव विक्रमजीत सिंह ने उद्घाटन भाषण दिया, जिसमें उन्होंने भारत के पक्ष में बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य का लाभ उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने परामर्श प्रक्रिया के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे जम्मू और कश्मीर के लिए अपनी औद्योगिक क्षमताओं को प्रस्तुत करने, बुनियादी ढांचे की कमियों को पहचानने और राष्ट्रीय नीति निर्माण ढांचे के समक्ष क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियों को स्पष्ट करने का एक मूल्यवान अवसर बताया।

उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में विनिर्माण आधारित विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं और उसे लक्षित निवेश और नीतिगत समर्थन प्राप्त करने के लिए ऐसे मंचों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहिए।

कार्यशाला में इन्वेस्ट इंडिया टीम द्वारा संचालित दो विषयगत सत्र हुए, जिसके बाद उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक द्वारा विस्तृत खुली चर्चा और समापन टिप्पणी की गई। चर्चाएं डीपीआईआईटी द्वारा पहचाने गए चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित थीं: भूमि एवं औद्योगिक अवसंरचना परिसंपत्तियां, कनेक्टिविटी एवं गेटवे अवसंरचना, कौशल एवं नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र और नीति, संस्थाएं एवं विनियम।

--आईएएनएस

एमएस/