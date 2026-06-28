जम्मू-कश्मीर: कठुआ पुलिस की बड़ी सफलता,सोने के आभूषण के साथ आरोपी गिरफ्तार

कठुआ, 28 जून (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में पुलिस ने चोरी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने एक आरोपी को करीब 11 लाख रुपए के चोरी हुए सोने के आभूषण के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में अपराध नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है।

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पुलिस की ओर से रविवार को जारी प्रेस नोट के अनुसार, थाना मल्हार में दर्ज एफआईआर संख्या 11/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305 और 331(3) के अंतर्गत चोरी का मामला दर्ज किया गया था। मामला सामने आते ही पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी और विशेष जांच टीम का गठन किया। लगातार तकनीकी विश्लेषण, मानव खुफिया सूचना (ह्यूमन इंटेलिजेंस) और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान रुस्तम सहराब उर्फ फिना, पुत्र अब्दुल्ला, निवासी भूद, बसोहली, जिला कठुआ के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने चोरी की वारदात को स्वीकार कर लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने लगभग 11 लाख रुपए के चोरी हुए सोने के आभूषण बरामद कर लिए। पुलिस ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस अपराध में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था या नहीं।

इस पूरी कार्रवाई को थाना मल्हार की पुलिस टीम ने थाना प्रभारी (एसएचओ) के नेतृत्व में अन्य पुलिस अधिकारियों के सहयोग से अंजाम दिया। जांच की निगरानी डीएसपी पीसी मल्हार ने की, जबकि पूरे अभियान का मार्गदर्शन एसपी ऑपरेशंस अपर कठुआ के निर्देशन में किया गया।

इस सफलता पर कठुआ पुलिस ने कहा कि वह आम जनता की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पुलिस ने दोहराया कि जिले में अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भविष्य में भी इसी तरह जारी रहेगी।

--आईएएनएस

पीएसके