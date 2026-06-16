जम्मू-कश्मीर : कई जिलों में तेज बारिश, ओलावृष्टि और आंधी की चेतावनी, सावधानी बरतने की सलाह

श्रीनगर, 16 जून (आईएएनएस)। मौसम विभाग के श्रीनगर केंद्र ने जम्मू-कश्मीर के लिए लगातार मौसम अपडेट जारी करते हुए अगले कुछ घंटों और आगामी दिनों में अस्थिर मौसम की चेतावनी दी है।

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ताजा चेतावनी के अनुसार, कुपवाड़ा, बारामुला, बांदीपोरा, गांदरबल और आसपास के क्षेत्रों सहित बडगाम के कई हिस्सों, सोनमर्ग–बालटाल–पवित्र गुफा (अमरनाथ) मार्ग, पहलगाम–पवित्र गुफा मार्ग तथा दक्षिण कश्मीर और त्राल क्षेत्र में कई स्थानों पर बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।

इन इलाकों में अगले 2 से 3 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर तेज बारिश, आंधी, ओलावृष्टि, बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ मौसम के अचानक बिगड़ने की आशंका जताई गई है।

मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि गरज-चमक और बिजली गिरने के दौरान घर के अंदर रहें और ढीली संरचनाओं, बिजली के खंभों, तारों और पुराने पेड़ों से दूर रहें। इसके साथ ही विभाग ने कहा कि अगले 3 घंटों तक सभी जल निकायों में शिकारा और नौका संचालन बंद रखा जाए, जिनमें डल झील भी शामिल है।

मौसम विभाग ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश से अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) और भूस्खलन की संभावना है। ऐसे में लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

इससे पहले मौसम विभाग ने बारामुला, बडगाम, पुंछ, राजौरी, दक्षिण कश्मीर, गांदरबल, सोनमर्ग–बालटाल–अमरनाथ मार्ग, पहलगाम, रामबन, किश्तवाड़, रियासी, कठुआ और जम्मू सहित कई क्षेत्रों में अगले 5 घंटों तक तेज बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई थी।

इसके अलावा श्रीनगर, बारामुला, बडगाम, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और गांदरबल के कुछ हिस्सों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी दी गई थी।

मौसम विभाग के अनुसार, 16-17 जून को जम्मू-कश्मीर में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे, कई स्थानों पर हल्की बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। 18-22 जून के दौरान बीच-बीच में हल्की बारिश, गरज-चमक, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के साथ मौसम अस्थिर बना रहेगा।

मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील की है।

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम