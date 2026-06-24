जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में सैकड़ों शिया समुदाय के लोग मुहर्रम के जुलूस में हुए शामिल

श्रीनगर, 24 जून (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर शहर में बुधवार को सैकड़ों शिया मुस्लिम शोक मनाने वालों ने मुहर्रम के जुलूस में हिस्सा लिया। अधिकारियों ने जुलूस को सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे।

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गुरु बाजार से शुरू होकर डलगेट इलाके में खत्म होने वाले मुहर्रम जुलूस में शामिल लोगों को रिफ्रेशमेंट देने के लिए वॉलंटियर्स ने स्टॉल लगाए और सड़कों पर काले झंडे दिखाई दिए।

काले कपड़े पहने बड़ी संख्या में लोगों ने इस्लाम के पैगंबर के पोते इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए अपनी छाती पीटी। जुलूस में शामिल शोक मनाने वालों को रिफ्रेशमेंट स्टॉल पर वॉलंटियर्स ने पानी और कोल्ड ड्रिंक्स दिए, वहीं मेडिकल डिपार्टमेंट ने जुलूस के रास्ते में हेल्थकेयर सुविधाएं देने के लिए अस्थायी कैंप लगाए।

शोक मनाने वालों ने कर्बला के शहीदों की याद में शोक-गीत गाए। जुलूस पूरी अनुशासन के साथ बुदशाह चौक, मौलाना आजाद रोड से होते हुए डलगेट इलाके तक पहुंचा।

शोक मनाने वालों की आवाजाही को सुचारू बनाने के लिए, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने खास रूट रेगुलेशन के इंतज़ाम किए थे, ताकि जुलूस को बिना ट्रैफिक वाली जगह मिल सके और शहर के बाहर से आने वालों के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो।

बटमालू और जुलूस के रास्ते से दूर दूसरी जगहों से जुलूस में शामिल होने वाले लोगों के लिए पार्किंग का खास इंतज़ाम किया गया था। जुलूस के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, क्योंकि सीनियर सिविल और पुलिस अधिकारी वहां मौजूद थे।

शिया विद्वान मसरूर अब्बास अंसारी ने आईएएनएस से कहा, "मुहर्रम को समय और हालात के हिसाब से मनाया जाता है। हर मुहर्रम एक खास संदेश लेकर आता है। इस साल का मुहर्रम भी एक संदेश लेकर आया है क्योंकि हम इसे पहली बार अपने नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के बिना मना रहे हैं। यह मुहर्रम अयातुल्ला खामेनेई की शहादत के कुछ ही दिनों बाद आया है, जिसकी वजह से लोगों में एक खास जोश और ऊर्जा है।"

1990 के दशक में कश्मीर में आतंकवाद शुरू होने के बाद अधिकारियों ने मुहर्रम के जुलूसों पर रोक लगा दी थी। हालात में सुधार के साथ, अधिकारी पिछले तीन सालों से इस पारंपरिक जुलूस की इजाज़त दे रहे हैं।

शिया मान्यताओं के अनुसार, इमाम हुसैन कूफा के लोगों के बुलावे पर शांति कायम करने के लिए अपने परिवार और समर्थकों के साथ गए थे, जबकि यजीद की सेना ने उन्हें फ़रात नदी के किनारे कर्बला में घेर लिया। घेराबंदी के दौरान छोटे बच्चों तक को पानी नहीं दिया गया। इमाम हुसैन ने बुराई के आगे झुकने से इनकार कर दिया और अपने खून से बुराई पर सच्चाई की जीत का इतिहास लिखने के लिए शहादत को चुना।

कर्बला की लड़ाई एक दुखद ऐतिहासिक घटना थी जो 10 अक्टूबर, 680 ईस्वी (10 मुहर्रम, 61 हिजरी) को आज के इराक में फरात नदी के पास के मैदानों में लड़ी गई थी। इसका नतीजा पैगंबर मुहम्मद के नवासे हुसैन इब्न अली और उनके छोटे से काफिले के नरसंहार के रूप में निकला, जिसे उमय्यद खलीफा यज़ीद की विशाल सेना ने अंजाम दिया था। हालांकि शिया मुसलमान मुहर्रम के महीने में शोक जुलूस निकालते हैं, लेकिन इमाम हुसैन की शहादत की याद में शोक मनाना शिया और सुन्नी दोनों मुसलमानों के लिए समान रूप से आम है।

--आईएएनएस

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