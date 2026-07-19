जम्मू-कश्मीर के पुंछ में अचानक आई बाढ़ से 10 लोगों की मौत, कई लापता

जम्मू, 19 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के पुंछ और राजौरी जिलों में अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही हुई है, जिसमें कम से कम दस लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हैं।

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पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील के बुफलियाज इलाके में अचानक आई बाढ़ की चपेट में आने से 10 लोगों की मौत हो गई। सुरनकोट के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. मोहम्मद यूसुफ चौधरी ने बताया कि अब तक आठ शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि अन्य लोग अभी भी लापता हैं। घटनास्थल पर खोज और बचाव अभियान चल रहा है। मरने वाले दस लोगों में से आठ की पहचान कर ली गई है।

नूर सफिया (59), सज्जाद अहमद (16), हकनवाज अहमद (10), शाहनवाज अहमद (10), खालिदा कौसर (25), सोफयान (2), बानो बी (60) और मोहम्मद अकरम (7) की मौत हो गई है।

अधिकारियों ने बताया कि पुंछ जिले के कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में बिजली के खंभे उखड़ गए और मोबाइल नेटवर्क सेवाएं बाधित हो गईं। पुलिस, सिविल प्रशासन और स्थानीय लोग मौके पर मौजूद हैं। अधिकारियों ने बताया कि मुगल रोड और राजौरी-पुंछ हाईवे पर ट्रैफिक जारी है।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से हुई मौतों पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, पुलिस और अन्य सभी संबंधित एजेंसियां ​​बचाव व राहत कार्यों में पूरी तरह से जुटी हुई हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रभावित परिवारों तक बिना किसी देरी के हरसंभव मदद पहुंचाई जाए।

मौसम विभाग की चेतावनी और जम्मू डिवीजन के कुछ हिस्सों में बन रहे गंभीर हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे दिल्ली से जम्मू के लिए रवाना होंगे और खुद मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री प्रभावित इलाकों के स्थानीय विधायकों के साथ भी लगातार संपर्क में हैं ताकि बदलती स्थिति का आकलन किया जा सके और राहत कार्यों में तालमेल बिठाया जा सके।

मुख्यमंत्री उमर ने कहा, "हालात अभी भी बदल रहे हैं लेकिन प्रशासन की प्राथमिकता कीमती जानों को बचाना है। भारी बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण जिन लोगों की जान गई है या जिनकी संपत्ति और अन्य चीजों का नुकसान हुआ है, सरकार उनकी हरसंभव मदद करेगी।"

--आईएएनएस

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