श्रीनगर, 22 जून (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सोमवार को पानी की टंकी में डूबने से 4 साल की बच्ची की मौत हो गई। यह घटना कुपवाड़ा के रेनन क्रालगुंड इलाके में हुई।

Read More

मृतक बच्ची की पहचान जाविद इकबाल लोन की बेटी 4 साल की सिबरा जाविद के तौर पर हुई है। अधिकारियों ने बताया कि बच्ची अपने घर के पास खेलते समय दोपहर में पानी की टंकी के अंदर गिर गई थी।

घटना के बाद परिवार के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, बच्ची को टंकी से बाहर निकाला और उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) हंदवाड़ा ले गए। अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इस घटना से परिवार सदमे और शोक में है। वहीं, पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी है।

सोमवार को बच्ची की दुखद मौत से पहले बारामूला जिले में एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी और उनके बेटे की मौत हुई थी।

वहीं, राजारवानी में हुए एक हादसे में ड्राइवर, 25 साल के सैयद इम्तियाज हुसैन शाह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पिता, 68 साल के सैयद अहमद शाह (सैयद आलम हुसैन शाह के बेटे और पुलिस के रिटायर्ड सब-इंस्पेक्टर) गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए तुरंत सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उरी ले जाया गया।

हालांकि, बाद में चोटों के कारण उनकी भी मौत हो गई, जिससे इस हादसे में मरने वालों की संख्या दो हो गई। पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है और हादसे की वजहों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।

जम्‍मू-कश्‍मीर के पहाड़ी जिलों में सड़क हादसे मुख्य रूप से तेज रफ्तार, रोड रेज, ओवरटेकिंग या खराब सड़कों की वजह से होते हैं।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी