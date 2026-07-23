जम्मू-कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने अनंतनाग आतंकी हमले के बाद उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की

श्रीनगर, 23 जुलाई (आईएएनएस)। अनंतनाग शहर में हुए आतंकवादी हमले में एक पुलिसकर्मी के मारे जाने के बाद, जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुरुवार को श्रीनगर के लोक भवन में सुरक्षा स्थिति और चल रही अमरनाथ यात्रा की समीक्षा के लिए एक हाई-लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की।

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अधिकारियों ने बताया कि बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई और यह बुधवार दोपहर अनंतनाग के लाल चौक इलाके में हुए आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी के मारे जाने के एक दिन बाद हो रही है।

सभी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियों के हेड मीटिंग में शामिल हो रहे हैं।

अधिकारियों ने कहा कि एलजी को आतंकी हमले के बाद के हालात और अमरनाथ यात्रा के बारे में जानकारी दी जाएगी।

हालांकि, जम्मू-कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है।

हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन को बुधवार दोपहर अनंतनाग के लाल चौक इलाके में आतंकवादियों ने पॉइंट-ब्लैंक रेंज से गोली मारकर मार डाला।

आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने घाटी के अलग-अलग जिलों से आतंकवादियों के 3,000 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर को पकड़ा।

द रेजिस्टेंस फ्रंट ने अनंतनाग आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। टीआरएफ, लश्कर-ए-तैयबा का ही एक हिस्सा है और 2019 से एलईटी के किए गए आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ले रहा है।

आतंकी हमले की निंदा करते हुए एलजी सिन्हा ने कसम खाई कि पुलिसकर्मी की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों से बदला लिया जाएगा और उन्हें जल्द ही सजा दी जाएगी।

हमलावरों का पता लगाने के लिए सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है और पुलिस ने आतंकवादी की एक तस्वीर भी जारी की है और लोगों से रिक्वेस्ट की है कि अगर उन्होंने आतंकवादी को देखा है तो वे रिपोर्ट करें।

हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की शहादत को सम्मान देने के लिए अनंतनाग जिला पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि समारोह रखा गया। शहीद पुलिसकर्मी के उनके पैतृक बीरवाह इलाके में अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग शामिल हुए।

बहुत सारे स्थानीय लोग मारे गए पुलिसकर्मी के घर जाकर दुखी परिवार को सांत्वना दे रहे थे।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम