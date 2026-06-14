जम्मू-कश्मीर: जम्मू में बीएसएफ अधिकारी ने खुद को गोली मारी, जांच जारी

जम्मू, 14 जून (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) के एक जूनियर लेवल अधिकारी ने रविवार को कथित तौर पर एक कैंप के अंदर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली।

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अधिकारियों ने बताया कि जम्मू में बीएसएफ के एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (एएसआई) ने कथित तौर पर कैंप के अंदर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली।

मध्य प्रदेश के रहने वाले एएसआई लाल सिंह शहर के बाहरी इलाके में स्थित बीएसएफ के पलौरा कैंप में तैनात थे।

अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या के लिए अपनी सर्विस राइफल का इस्तेमाल किया।

अधिकारियों ने कहा, "सूचना मिलने के तुरंत बाद बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया और जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, क्योंकि अधिकारी के इस कदम के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वे एक महीने की छुट्टी के बाद 13 जून को ड्यूटी पर लौटे थे।"

तैनात सुरक्षा बलों, खासकर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में आत्महत्या की घटनाएं एक बहुत चिंताजनक चलन को दर्शाती हैं। हर साल लगभग 100 या उससे अधिक जवान अपनी जान दे देते हैं।

गृह मंत्रालय (एमएचए) के आंकड़ों से पता चला है कि 2018 और 2022 के बीच 654 सीएपीएफ जवानों ने आत्महत्या की। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020 और 2024 के बीच सीआरपीएफ, बीएसएफ, एनएसजी और असम राइफल्स जैसे बलों के कुल 730 जवानों ने आत्महत्या की।

संसद में पेश आंकड़ों के अनुसार, 2017 से अब तक 800 से अधिक रक्षा कर्मियों ने आत्महत्या की। भारतीय सेना में लगातार सबसे अधिक आत्महत्या के मामले सामने आते हैं।

छत्तीसगढ़ जैसे संघर्ष और नक्सल विरोधी क्षेत्रों में जहां भारी तैनाती होती है, वहां 2019 और 2025 के मध्य के बीच 177 सुरक्षा कर्मियों ने आत्महत्या की।

इन घटनाओं की जांच में बार-बार कई तरह के सिस्टम से जुड़े और व्यक्तिगत तनावों का पता चलता है, जिनमें संघर्ष वाले क्षेत्रों में बिना पर्याप्त ब्रेक के लंबी तैनाती शामिल है।

कठिन जीवन स्थितियां, काम के लंबे घंटे, कुछ अर्धसैनिक इकाइयों के लिए शांतिपूर्ण क्षेत्रों में तैनाती (पीस पोस्टिंग) का अभाव और व्यक्तिगत या पारिवारिक आपात स्थितियों में छुट्टी न मिलना तनाव के स्तर को बढ़ाते हैं। व्यक्तिगत मुद्दों में वैवाहिक कलह, पारिवारिक विवाद और स्वास्थ्य संबंधी कारण शामिल हैं।

मानसिक स्वास्थ्य संकट को कम करने के लिए सरकार और रक्षा बलों ने कई उपाय लागू किए हैं। गृह मंत्रालय ने जोखिम वाले समूहों का अध्ययन करने और रोकथाम के उपाय सुझाने के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है।

प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक सलाहकारों की तैनाती के साथ-साथ मिलाप और सहयोग जैसी संस्थागत परियोजनाएं शुरू की गई हैं। सुधारात्मक उपायों में सेना और वायु सेना के लिए 'मानसिक सहायता हेल्पलाइन' जैसी खास काउंसलिंग लाइनें शामिल हैं। इसके अलावा, समय-समय पर कल्याणकारी बैठकें, ड्यूटी के घंटों का नियमन और जम्मू-कश्मीर व पूर्वोत्तर जैसे दूर-दराज के इलाकों में तैनात कर्मियों के लिए हवाई यात्रा की सुविधा भी दी जाती है, ताकि वे आसानी से अपने परिवारों से मिल सकें।

--आईएएनएस

डीकेएम/डीकेपी