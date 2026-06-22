जम्मू-कश्मीर: डीजीपी ने अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया

श्रीनगर, 22 जून (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नलिन प्रभात ने सोमवार को आगामी अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए आतंकवाद विरोधी उपायों और सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करने के लिए एक व्यापक सुरक्षा समीक्षा बैठक (एसआरएम) की अध्यक्षता की।
इस बैठक में दक्षिण कश्मीर में तैनात अलग-अलग सुरक्षा बलों के सीनियर अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिनमें सेना की आतंकवाद-रोधी 'विक्टर फोर्स', केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) शामिल थे। संबंधित जिलों के सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट (एसएसपी) भी इसमें शामिल हुए और उन्होंने मौजूदा सुरक्षा हालात, आतंकवाद-रोधी अभियानों और यात्रा के लिए बनाए जा रहे कई स्तरों वाले सुरक्षा ढांचे के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
समीक्षा के दौरान डीजीपी ने सभी सुरक्षा बलों की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया और यात्रा की सुरक्षा में शामिल एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और आपसी सहयोग पर जोर दिया।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सालाना यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए एक मजबूत और एकीकृत सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है। यह यात्रा हर साल जम्मू-कश्मीर में पवित्र गुफा मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है।
यह बैठक सुरक्षा एजेंसियों की उन कोशिशों का हिस्सा है, जिनका मकसद आने वाली यात्रा के दौरान तैयारियों को मजबूत करना और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना है।
हिमालयी गुफा मंदिर की सालाना अमरनाथ यात्रा इस साल 3 जुलाई को शुरू होगी और 57 दिनों के बाद 28 अगस्त को समाप्त होगी।
समुद्र तल से 38,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुफा मंदिर तक पहुंचने के लिए यात्री या तो पहलगाम के लंबे पारंपरिक रास्ते का इस्तेमाल करते हैं या फिर उत्तरी कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित छोटे बालटाल रास्ते से जाते हैं।
दक्षिण कश्मीर के पहलगाम रास्ते से जाने वाले यात्रियों को गुफा मंदिर तक पहुंचने में चार दिन लगते हैं, जबकि बालटाल रास्ते से जाने वाले यात्री गुफा मंदिर के अंदर 'दर्शन' करने के बाद उसी दिन बेस कैंप लौट आते हैं।
गुफा मंदिर में बर्फ से बनी एक संरचना (स्टैलेग्माइट) है, जो चंद्रमा की कलाओं के साथ घटती-बढ़ती रहती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि बर्फ की यह संरचना भगवान शिव की अलौकिक शक्तियों का प्रतीक है।
--आईएएनएस
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