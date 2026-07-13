जम्मू-कश्मीर: डीजी सीआईएसएफ ने बालटाल बेस कैंप और पवित्र गुफा में सुरक्षा इंतजामों का लिया जायजा

गांदरबल, 13 जुलाई (आईएएनएस)। सीआईएसएफ के महानिदेशक प्रवीर रंजन ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गांदरबल जिले के बालटाल बेस कैंप और श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा का दौरा किया। उन्होंने श्री अमरनाथ के सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। इस दौरे में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और हिफाजत सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों, मेडिकल रिस्पॉन्स टीमों, आग से सुरक्षा की तैयारियों, लॉजिस्टिक्स और अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल का पूरा आकलन किया गया।
दौरे के दौरान, डीजी ने सीएपीएफ, भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और दूसरी संबंधित एजेंसियों के सीनियर अधिकारियों के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक की। उन्होंने तैयारियों का जायजा लेने के लिए जॉइंट पुलिस कंट्रोल रूम, हाल ही में बने सीआईएसएफ कैंप, दूसरे सुरक्षा बलों के कैंप और बालटाल बेस कैंप में अहम ऑपरेशनल सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। डीजी ने श्री अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और बिना किसी घटना के संपन्न कराने के लिए उनकी लगातार प्रतिबद्धता पर भरोसा जताया।
बीते दिन रविवार को महानिदेशक प्रवीर रंजन ने एडीजी (उत्तर) सुधीर कुमार और डीआईजी/एनजेड-II एम. के. यादव के साथ नुनवान बेस कैंप का दौरा किया था। उन्होंने सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की थी। दौरे के दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैनाती की योजनाओं, एक्सेस कंट्रोल के उपायों, निगरानी प्रणालियों, संचार नेटवर्क, चिकित्सा सहायता, लॉजिस्टिक्स और अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल का आकलन किया गया था।
महानिदेशक ने चेक पोस्ट, संचार केंद्र, क्यूआरटी, क्यूएटी, सीसीटीवी कंट्रोल रूम और सुरक्षा से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जगहों का निरीक्षण किया था। उन्होंने तैनात जवानों, स्वास्थ्य कर्मियों और महिला कर्मियों से बातचीत की थी। साथ ही, उन्होंने ऑपरेशनल तैयारी के उच्चतम मानकों को बनाए रखने, एसओपी का सख्ती से पालन करने, लगातार सतर्कता बरतने और पूरी यात्रा के दौरान सभी सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया था।
डीजी ने सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, जम्मू-कश्मीर पुलिस और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की थी।