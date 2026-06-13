जम्मू के एसएसपी ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की, अधिकारियों को सतर्क रहने के दिए निर्देश

जम्मू, 13 जून (आईएएनएस)। आगामी श्रीअमरनाथ यात्रा (एसएएनजेवाई-2026) को देखते हुए जम्मू के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसएसपी) जोगिंदर सिंह ने जिला पुलिस लाइन्स में सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा और उन्हें मजबूत करने के लिए सुरक्षा प्रबंधन और समन्वय की एक अहम बैठक की अध्यक्षता की।

Read More

इस बैठक में जम्मू जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, खुफिया एजेंसियों, नागरिक प्रशासन, ट्रैफ़िक पुलिस, टेलीकम्युनिकेशन विभागों और आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में यात्रा के सुरक्षित और शांतिपूर्ण आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

बैठक के दौरान एसएसपी ने अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत पर जोर दिया और सभी संबंधित एजेंसियों को गश्त बढ़ाने, अचानक नाका चेकिंग करने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई के लिए क्विक रिएक्शन टीमों की रणनीतिक तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में कानून-व्यवस्था प्रबंधन, ट्रैफिक नियमन, भीड़ प्रबंधन, सीमा सुरक्षा, आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र और विभिन्न एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

टेक्नोलॉजी पर आधारित सुरक्षा उपायों पर खास जोर दिया गया, जिसमें बेहतर सीसीटीवी सर्विलांस, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के ज़रिए रियल-टाइम मॉनिटरिंग और तेजी से जानकारी शेयर करने व प्रतिक्रिया देने के लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क को मज़बूत करना शामिल है।

एसएसपी ने यात्रा के दौरान सुरक्षित माहौल बनाए रखने में कम्युनिटी की भागीदारी और जनता के सहयोग के महत्व पर जोर दिया। नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस यूनिट या कंट्रोल रूम को देने की अपील की गई।

इंटेलिजेंस एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने हाल की सुरक्षा जानकारी और आकलन शेयर किए। यह तय किया गया कि इंटेलिजेंस की जानकारी समय पर देना, नियमित जॉइंट कोऑर्डिनेशन ड्रिल करना और संवेदनशील जगहों पर कड़ी नजर रखना यात्रा के दौरान मुख्य प्राथमिकताएं होंगी।

मॉक ड्रिल करने, सुरक्षा चेकपोस्ट को मज़बूत करने, आकस्मिक योजनाओं की समीक्षा करने और तैयारी का आकलन करने व उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए सब-डिविजनल लेवल पर साप्ताहिक समीक्षा बैठकें करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक के समापन पर एसएसपी ने दोहराया कि तीर्थयात्रियों और निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यात्रा के दौरान जम्मू ज़िले में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने में प्रोएक्टिव पुलिसिंग, मजबूत इंटर-एजेंसी कोऑर्डिनेशन और जनता का सक्रिय सहयोग अहम भूमिका निभाएंगे।

--आईएएनएस

ओपी/पीएम